Brundle: “Avere Newey senza le giuste risorse non ha senso”

Martin Brundle parla chiaro: di tutti i nomi circolati in questi mesi, sono solo quattro le squadre a possedere le giuste risorse che una figura come Newey richiede

Martin Brundle sembra avere un’idea ben precisa sul futuro di Adrian Newey. Dopo la conferma del suo addio alla Red Bull, il noto ingegnere ha dato il via a una serie di numerose indiscrezioni riguardanti il suo futuro. Tra le ultime voci, spiccano quelle dell’ex pilota di Formula 1, Martin Brundle. Quest’ultimo, durante il suo intervento a Beyond the Grid, podcast incentrato sul backstage del Circus, ha detto la sua sul caso Newey. Secondo Brundle, solo quattro team sono in possesso delle giuste risorse per attrarre Newey.

L’ex pilota ha voluto evidenziare quanto una personalità come Newey non sia adatta a chiunque. Soprattutto se l’ipotetica squadra interessata non è in possesso delle giuste risorse. O tantomeno del “giusto” denaro. Solo i team con le risorse idonee a sfruttare le innovazioni tipiche del progettista potranno davvero trarne beneficio. E le scuderie inquadrate da Brundle sono tra le più nominate degli ultimi mesi: Mercedes, Aston Martin, McLaren e Ferrari.

Tante (presunte) proposte, ma altrettante incertezze

Adrian Newey sarebbe un’ottima aggiunta per qualsiasi team ma, stando alle parole di Brundle, non tutti riuscirebbero a sfruttare il suo potenziale. A Beyond the Grid, il britannico ha infatti dichiarato: “se lo metti in ufficio, ma non hai le risorse intorno a lui e/o i fondi per realizzare le sue idee, allora non ha senso“. Il sessantaquattrenne di King’s Lynn ci ha tenuto anche a specificare che se una qualsiasi squadra dichiara di “essere davvero contenta così com’è” quando si tratta di Newey, solo due possono essere i veri motivi. Perchè il team stesso potrebbe non riuscire ad averlo, o perchè non si vuole contrariare la squadra che già hanno in sede.

Naturalmente, tutto dipenderà da Newey stesso. E dalla sua intenzione di rimanere, o meno, nel mondo della Formula 1 dopo il termine del suo contratto con, l’attualmente, prolifica Red Bull. Martin Brundle appare sicuro: Newey ad aprile 2025 riemergerà da qualche altra parte sulla griglia. Soprattutto perchè, come specificato dal britannico, le nuove regolamentazioni del 2026 “gridano Adrian Newey“.