Il matrimonio tra Albon e la Williams viene prolungato

Tramite la diramazione di un comunicato ufficiale la Williams ha annunciato di aver prolungato il contratto del pilota anglo-thailandese Alexander Albon, assicurando così al pilota una lunga permanenza in Formula 1

Il rinnovo del contratto di Alexander Albon non era affatto scontato ed è arrivato in occasione del weekend di gara a Imola tuttavia, questo rinnovo con la Williams permette al pilota di correre nella massima serie automobilistica anche nella nuova era con i nuovi regolamento e ciò dimostra grande fiducia da parte del team.

La squadra di Grove ha fatto sapere sempre tramite il suo comunicato che Alexander Albon da quando è entrato a far parte del team ha dimostrato “una determinazione e una dedizione eccezionale” sia dentro che fuori la pista. Il suo ingresso in squadra è avvenuto nel 2022 e le sue prestazioni sono state importanti del progresso e del successo della squadra, contribuendo al miglior piazzamento della squadra nel Campionato Costruttori dal 2017, con il settimo posto dello scorso anno.

UN PILASTRO PER IL FUTURO DELLA SQUADRA

La fiducia nei confronti del pilota anglo-thailandese sottolinea come la Williams si impegni nella costruzione di un team competitivo, nella speranza di poter lottare nuovamente per podi e vittorie come ha fatto nel corso della sua gloriosa storia in Formula 1, nonostante attualmente stia vivendo un brutto momento.

Il pilota fresco di rinnovo ha commentato la notizia sostenendo: “Sono incredibilmente felice di restare con la Williams e di continuare a lavorare con un team di persone così talentuose. È stato un inizio di stagione difficile, ma da quando sono arrivato in Williams abbiamo fatto progressi significativi insieme e ho visto gli enormi cambiamenti avvenuti dietro le quinte per riportarci in testa alla griglia. Si tratta di un progetto a lungo termine in cui credo molto e nel quale voglio giocare un ruolo chiave ed è per questo che ho firmato un contratto pluriennale“.