McLaren: Ron Dennis e i suoi “disaccordi”

Dennis torna sui disaccordi con McLaren

Ron Dennis ammette che ci sono stati “disaccordi significativi” ma ha negato di essere stato costretto a lasciare la McLaren nel 2017.

Il neo nominato cavaliere Dennis, in McLaren dal 1980, contribuisce a inaugurare il periodo di maggior successo di tutti i tempi, ma alla fine lascia tutto nel 2017.

Ron Dennis nega l’espulsione della McLaren ma ammette “disaccordi significativi”

All’arrivo degli anni 2010, l’influenza di Dennis nel team era in declino con Martin Whitmarsh che subentrava come CEO nel 2009 mentre la proprietà dell’azienda era principalmente nelle mani della Bahrain Mumtalakat Holding Company.

Lotta azionaria in McLaren

Nel 1983 Mansour Ojjeho assunme il 50% della proprietà insieme a Dennis e quest’ultimo ammette che c’erano “disaccordi significativi” con il suo alleato di lunga data verso la fine del suo periodo.

“Costretto a lasciare? Avevo 70 anni“, ha detto alla BBC. “Il mio contratto con la società è terminato a gennaio 2017.“Abbiamo avuto notevoli disaccordi sul fatto che avevo costruito un’azienda tecnologica e volevo andare avanti come azienda tecnologica.

“Lui [Ojjeh] e gli altri membri del consiglio erano concentrati sulla Formula 1, quando abbiamo dimostrato in modo così efficace che potevamo costruire una grande azienda automobilistica e avevamo una grande divisione tecnologica“.

“Ma la direzione di viaggio dell’azienda, torno alla vera direzione, il vero nord sono sempre stato io e quando ho visto che non sarebbe esistito quando me ne sarei andato, volevo il giusto prezzo per le mie azioni. E la lotta riguardava il valore delle azioni, non altro”.

Dennis ha ammesso che le cose erano diventate “un po’ frammentarie alla fine”, ma ha ribadito che il suo settantesimo compleanno è stato un motivo importante per la sua decisione di andarsene.

“Mi piace ancora guardare un Gran Premio, ma a parte questo, per me è davvero una cosa del passato“, ha detto il 76enne.”Il motivo principale per cui ho cambiato direzione è stato l’avvicinarsi del mio settantesimo compleanno e alla fine, devo dire, la situazione è diventata un po’ frammentaria, principalmente a causa di un disaccordo sul valore delle mie azioni.”