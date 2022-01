Brown: “Hamilton ha ancora un ardente desiderio di correre”

A un mese dalla chiusura del campionato 2021 arrivano i commenti di Zak Brown, CEO della McLaren Racing, sul possibile ritiro di Hamilton

E’ stato sicuramente un anno particolare in cui le decisioni dei commissari hanno avuto un enorme peso soprattutto a campionato finito. Fin dal giorno successivo al Gran Premio di Yas Marina, Hamilton è entrato in “silenzio social” e ha azzerato le proprie apparizioni in pubblico, fatta eccezione per l’investitura di cavaliere e il saluto al compagno di squadra Valtteri Bottas. Brown non ha avuto modo di confrontarsi direttamente con Hamilton, ma crede che all’inizio del nuovo anno sportivo, Lewis sarà a bordo della sua W13. “Penso che tornerà” ha dichiarato a RACER. Tuttavia, non sarebbe sorpreso se decidesse di prendere una decisione diversa.

“E’ un pilota da corsa. Penso che sia al top nel suo sport. Sono sicuro che sia molto arrabbiato, ma penso che i piloti di vetture da corsa vogliano correre, che lui sia un combattente e che vorrà tornare in pista per provare a vincere l’ottavo campionato […] Non credo sia pronto per il ritiro“ ha proseguito il CEO della McLaren Racing, che ha aggiunto: “Ma questa è solo la mia personale opinione”.

CI SONO ANCORA RECORD DA BATTERE PER IL SETTE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO

Lewis ha ampiamente dominato la Formula 1 con la Mercedes durante l’era del turbo ibrido, anche nel 2021 ha vinto otto gare, chiudendo la stagione al secondo posto a solo otto punti da Max Verstappen. Non ci sono dubbi che abbia tutte le carte in regola per poter provare a battere il record di campionati mondiali di Michael Schumacher.

Morning Team. 👋 Have an amazing day! 🙏 pic.twitter.com/32PCn0RfLm — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 19, 2022

Gli eventi del Gran Premio di Abu Dhabi sono attualmente oggetto di un’indagine FIA, i cui risultati saranno resi noti prima dell’apertura della prossima stagione di Formula 1. Quest’ultima prenderà il via nel week end del 18 marzo 2022 con il Gran Premio del Bahrain. “Forse non ha preso una decisione e forse quello che sta facendo è prendersi del tempo per assicurarsi di prendere la decisione più giusta“ ha affermato Brown.

“Quindi, non penso che dovremmo escluderlo o prenderlo alla leggera. Personalmente penso che abbia ancora un ardente desiderio di correre e questo alla fine guiderà la sua decisione. Ma questa è solo l’opinione di un uomo”, ha concluso. Nel frattempo, proprio in questi giorni, Mercedes ha pubblicato diversi tweet con immagini che ritraggono anche Hamilton. Sarà forse uno spoiler del suo ritorno? La casa di Brackley, intanto, ha confermato che la W13, la nuova vettura che sfreccerà durante il prossimo campionato, sarà svelata al pubblico venerdì 18 febbraio 2022.