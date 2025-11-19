Brown contro Horner: “La fama lo ha cambiato”

Per Brown la fama ha “stravolto” il comportamento di Horner

Il CEO della McLaren, Zak Brown, ha rivolto una sconcertante accusa all’ex boss della Red Bull, Christian Horner, insistendo che la fama derivata da Drive to Survive l’abbia cambiato. Dopo aver ricoperto il ruolo di team principal nel team austriaco per oltre 20 anni, l’azienda ha deciso di licenziarlo dopo il Gran Premio di Gran Bretagna. Questa decisione ha posto fine a una delle collaborazioni più lunghe nella storia dello sport e ha visto Horner lasciare il paddock della Formula 1. Con lui al comando, la Red Bull ha conquistato otto titoli piloti e sei campionati costruttori. Allo stesso tempo, però, si è scontrato più volte con Zak Brown e il boss della Mercedes Toto Wolff.

Il CEO della McLaren racconta che in realtà andava d’accordo con Horner. Tutto è cambiato dopo l’introduzione della popolare doc-serie di Netflix sulla Formula 1. “Conosco Christian da più di 30 anni“, ha dichiarato Brown al The Telegraph. “Andavamo d’accordo. I suoi risultati sono incredibili. Quindi, tanto di cappello. Ma poi è cambiato. Penso che la fama di Drive to Survive, i soldi, la gloria… siano diventati un po’ troppo“.

Horner, tra vittorie e polemiche

Nel corso del suo mandato in Red Bull, in particolare da quando la scuderia ha iniziato a competere per le vittorie dal 2009, Horner è diventato un vincitore implacabile. Ha accompagnato piloti come Sebastian Vettel e Max Verstappen verso i quattro titoli mondiali ciascuno, non senza alcune mosse discutibili in pista e fuori. Alla domanda se il manager inglese giochi in modo corretto, Brown ha risposto: “A volte no. Quando correvo c’erano piloti che gareggiavano duramente e spingevano le vetture degli avversari con due ruote fuori pista. Va bene. Ma altri piloti ti spingono tutte e quattro le ruote fuori. Questo non va bene. Io sono un tipo da due mentre Christian da quattro fuori“.

È noto che, verso la fine della scorsa stagione, la Red Bull abbia sollevato un’accusa contro la McLaren sostenendo che stesse iniettando acqua nei propri pneumatici per mantenere la gomma fredda. Cosa che la scuderia inglese ha categoricamente negato. Sollecitato a fare un esempio delle tattiche scorrette attribuite a Horner, Brown ha spiegato: “Ha fatto accuse nei confronti della nostra squadra. Non riesco a immaginare che ci credesse davvero. Era semplicemente mirato a disturbarci. Indipendentemente dalla legalità, tutti nello sport sanno che non faresti una cosa del genere per ragioni tecniche“.