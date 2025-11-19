GP Las Vegas,Stella: “McLaren pronta al riscatto”

Stella fiducioso per Las Vegas

Il responsabile McLaren, Andrea Stella, ha evidenziato le aree su cui il team ha lavorato per il Gran Premio di Las Vegas, dopo una prestazione sottotono un anno fa.

Nel paddock della F1 si torna in Nevada questo fine settimana, lo stesso scenario in cui McLaren ha vissuto uno dei round più difficili della scorsa stagione.

Nonostante il team di Woking abbia poi conquistato il titolo costruttori alla fine a ​​Abu Dhabi, Lando Norris e Oscar Piastri erano arrivati solo sesto e settimo a Las Vegas, lasciando la squadra in una posizione precaria.

Titolo piloti ancora preoccupante per Stella

Con il titolo costruttori già matematicamente vinto quest’anno, resta però in ballo la classifica piloti: Norris guida con 24 punti di vantaggio su Piastri, ma Max Verstappen rimane una minaccia reale, nonostante il suo distacco.

Stella ha riflettuto sulle difficoltà che la McLaren ha incontrato lo scorso anno nella “città del deserto”. “Vegas l’anno scorso è stata una delle gare più difficili”, ha detto. “Abbiamo avuto problemi con il comportamento delle gomme: in qualifica non eravamo abbastanza veloci, e durante la gara abbiamo sofferto molto per il graining”.

“Abbiamo anche avuto alcune problematiche aerodinamiche: quando provavamo a scaricare l’ala posteriore, perdevamo troppa efficienza, e inoltre abbiamo avuto difficoltà nel setup dell’auto, nel tentativo di compensare il graining e un po’ di sottosterzo.”

McLaren pronta a combattere a Las Vegas

Secondo Stella, la revisione del weekend a Las Vegas ha fornito un sacco di informazioni utili. “Dal punto di vista delle gomme, dell’efficienza aerodinamica e del setup sappiamo in quale direzione dobbiamo cambiare rispetto all’anno scorso.”

Tuttavia, il manager italiano sottolinea che queste modifiche non garantiscono una rivoluzione: “Vedremo solo a Las Vegas se sarà abbastanza per essere competitivi, ma di sicuro abbiamo preso delle azioni in risposta a ciò che abbiamo visto l’anno scorso, perché le prestazioni non erano sufficientemente soddisfacenti.”