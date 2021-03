Brivio: “Bisogna lottare regolarmente per il podio”

Per Brivio il 2021 ha un solo obiettivo, quello di continuare a lottare per il podio e superare i traguardi della scorsa stagione

L’obiettivo per il 2021 è quello di lottare per il podio e lo sa benissimo Davide Brivio, il nuovo direttore dell’Alpine. La scuderia francese – ex Renault – cambia le carte in tavola, decidendo di affidare la guida del team a un uomo che arriva direttamente dalla MotoGP. Per alcuni una scelta azzardata, per altri il cambiamento di cui avevano bisogno. Ma, a prescindere dalle opinioni in merito, l’italiano ha già ben chiari gli obiettivi da raggiungere nella stagione che vedrà il via a fine mese.

“Non è stato facile lasciare la Suzuki, ma arrivare in Formula 1 è un sogno che diventa realtà. É emozionante iniziare qualcosa di completamente nuovo. Mi dà adrenalina, ed è come ossigeno per me. Ho accettato subito quest’opportunità, non mi sarei mai perdonato di perdere un’occasione del genere. Quello che spero in questo momento è di riuscire ad aiutare la squadra con la mia esperienza, anche se non sarà facile“, ha dichiarato Brivio durante una conferenza stampa con i giornalisti.

PARTIRE DAL BASSO

La scuderia francese punta alla vittoria, rimanendo però con i piedi ben saldi a terra. L’obiettivo è senza alcun dubbio quello di portare a casa quante più vittorie possibili, partendo dall’eguagliare i tre podi della stagione precedente. I cambiamenti di certo non mancano e, dai piloti alle monoposto, le aspettative da dover rispettare non sono poche. Eppure, in un anno in cui tutti i team sembrano essere già troppo impegnati a guardare alla stagione successiva, concentrarsi sul presente non può che essere un bene.

“Tutta la squadra vuole vincere, ma dobbiamo cercare di essere realistici. L’anno scorso siamo riusciti a fare tre podi ed è questa la base dalla quale dobbiamo partire. Prima di tutto dobbiamo riuscire a lottare regolarmente per raggiungere il podio, e a poco a poco torneremo verso l’alto“, ha spiegato il tecnico italiano. Tanti buoni propositi e tanta voglia di mettersi in gioco, seguendo una strategia ben precisa che sembra essere mirata ai piccoli progressi.