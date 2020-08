Leclerc: “Gara di m***a!

Lettura in 1 minuto

Lettura in 1 minuto

In una delle peggiori gare della storia del Cavallino, il giovane monegasco si è fatto scappare un commento poco educato ma assolutamente perdonabile vista la realtà

Lo scorso GP del Belgio va inserito di diritto nelle pagine più buie della storia della Ferrari. Nonostante una gara regolare senza imprevisti, nessuno dei due piloti è riuscito a cogliere punti. In più a gravare sulla gara di Charles Leclerc c’è stato un problema di pressione pneumatica, che ne ha rallentato il primo pit stop e lo ha costretto a fare il secondo.

A quel punto Charles Leclerc ha sfogato tutta la sua rabbia dimenticandosi però di aver la radio accesa. In pratica tutti hanno sentito le sue imprecazioni. Una rabbia comunque giusitificata dalla situazione. Al decimo giro quando è uscita la Safety Car, il monegasco non ha potuto fermarsi avendo già passato la linea del traguardo. Successivamente è stato informato che il pit stop sarebbe andato per le lunghe, ma quando finalmente è arrivato ai box mancavano le gommme.

La perdita di tempo è stata notevole e gli è costato tutto il gran lavoro fatto in partenza e a quel punto ha dato sfogo alla sua frustazione. “Gara di m***a!”, ha esclamato Charles, prima che il suo ingegnere di pista gli ricordasse di avere la radio accesa. Un commento poco elegante ma giustificabile vista la situazione. Leclerc comunque ha sfruttato i suoi social per chiedere scusa, confermandosi un ragazzo davvero per bene.

Scleri a parte la tappa belga del Mondiale è stata terribile per la Ferrari. La cosa peggiore è che a Monza fra sei giorni le cose difficilmente andranno tanto meglio. Le temperature dovrebbero essere più alte e questo potrebbe aiutare in qualche modo Vettel e Leclerc. Ma sul tracciato brianzolo, con un motore cosi, nessuno ha mai fatto grandi risultati.