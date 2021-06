Brawn: “Alonso è un valore aggiunto per l’Alpine”

Brawn ha evidenziato la prestazione di Alonso nel GP di Francia e si complimenta con l’Alpine per averlo fatto tornare nel Circus

Il direttore generale della Formula 1 durante il GP di Francia ha rivisto la solita verve dell’asturiano, grazie al suo ottimo passo con la mescola dura, dopo il pit stop. Perciò Brawn è felice del suo ritorno nel Circus e si complimenta con Alpine per aver ingaggiato Alonso. Diversi piloti si sono distinti nella gara francese, tra questi per il dirigente britannico vi sono l’asturiano e anche Lando Norris. In un weekend che sembrava grigio per le McLaren, il britannico è riuscito a invertire la rotta effettuando sei sorpassi in sei giri. Così ha ottenuto la quinta posizione, consolidando il quarto posto nel mondiale piloti davanti a Valtteri Bottas.

L’ASTURIANO E’ UN VALORE AGGIUNTO PER IL TEAM

Quindi la gara disputata al Paul Ricard ha messo in evidenza alcune belle prestazioni. Quella effettuata da Alonso ha fatto tornare alla mente di Brawn il talento cristallino dello spagnolo e per questo si congratula con l’Alpine per aver puntato su di lui. Il direttore generale della Formula 1 ritiene che il grande bagaglio di esperienza del due volte campione del mondo sarà molto utile al team per tornare in cima alla classifica. “L’esperienza e la motivazione di Alonso sono un valore aggiunto per l’Alpine, che trarrà sicuramente beneficio dal suo contributo” ha così dichiarato Brawn.

Mr Consistency @LandoNorris strikes again in France! 💪 What a race it was for the @McLaren youngster as he landed his 6th top-5 finish in 7 races 🤯 Hungry for more McLaren magic? Watch both Lando and @danielricciardo‘s masterful moves from Sunday 👇#FrenchGP 🇫🇷 #F1 — Formula 1 (@F1) June 22, 2021

“Il GP di Francia ha evidenziato interessanti prestazioni in varie parti della griglia. Norris grazie a una guida brillante ha ottenuto il quinto posto. In tal modo ha esorcizzato quello che fino a quel momento era stato un weekend complicato per la McLaren. Alonso invece ha messo in mostra il suo solito talento cristallino. Vederli è stato fantastico. Ritengo che l’Alpine abbia fatto un ottimo affare ingaggiando lo spagnolo. La stabilità e l’esperienza che porterà alla squadra non deve essere sottovalutata”, ha così concluso il britannico.