GP Francia, Norris: “Una gara inaspettatamente perfetta”

Nel GP di Francia il pilota della McLaren Lando Norris ha effettuato una grande gare ed un bella rimonta dall’ottavo al quinto posto e con un unica sosta

Lando Norris è stato uno dei pochi piloti ad effettuare un unico pit-stop nel corso del GP di Francia essendo partito in ottava posizione con gomma medium, si è fermato al 24esimo giro per montare la hard e arrivare fino in fondo facendosi strada tra i suoi rivali e tra cui anche il suo compagno di squadra Daniel Ricciardo.

LA FELICITÀ INASPETTATA

Al termine dei 53 giri il giovane britannico si è detto molto felice del quinto posto ottenuto, ma non solo, ha sottolineato come tale risultato è arrivato inaspettatamente seppur ha disputato una gara a dir poco perfetta: “Ovviamente sono davvero felice. Non mi aspettavo davvero un quinto posto oggi, anche con una gara perfetta“.

Proseguendo spiega nel dettaglio come: “Semplicemente non pensavo che avremmo avuto il ritmo che abbiamo avuto. È stato complicato con la gestione delle gomme, ma molto meglio di quanto sperassimo, il che è sempre una buona notizia. Un buon risultato per noi come squadra, un quinto e un sesto, uno dei migliori risultati di squadra di questa stagione. Nel complesso una gara divertente. Speriamo di poter continuare così nelle prossime gare”.