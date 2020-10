Bottas: “Ho scelto di fare un solo tentativo nel finale”

Bottas aveva assaggiato la prima posizione fino ai secondi finali, quando ha subito la beffa da Hamilton

Una qualifica molto tirata tra i due piloti della Mercedes, che nel tentativo finale hanno optato per due strategie differenti. Un unico tentativo per Bottas, accreditato fino a quel momento del miglior tempo. Due giri, invece, per Lewis Hamilton, che a tempo scaduto ha trovato quel decimo per conquistare di forza la pole numero 97 della carriera.

Una dura beffa da digerire per Valtteri Bottas. Il finlandese, che ha dominato le prove libere, fino agli ultimi secondi era apparso un filo più rapido del compagno di squadra. Ma come tante volte è capitato in passato, Hamilton è riuscito sul finale a fare la differenza relegando il compagno alla seconda posizione.

“Ovviamente alla fine abbiamo usato le medie. Andavano un pochino più veloce delle soft, non so per quale motivo. Lewis ha fatto due giri raffreddando le gomme nel frattempo. Io ho deciso di farne uno solo, è stata una mia scelta andare sul giro secco. L’ideale sarebbe partire dal lato pulito della pista, si perde molto dal lato sporco”, ha dichiarato Bottas ai microfoni di David Coulthard.

Il finlandese è sembrato parecchio deluso, ma domani avrà modo di rifarsi. Con delle prestazioni così livellate (anche Verstappen non è stato lontano dai due Mercedes) quella di Portimao si preannuncia una gara apertissima, su un tracciato che ha riscosso i consensi degli stessi piloti. Hamilton e Bottas, insieme a Charles Leclerc che partirà dalla quarta posizione, saranno gli unici a poter partire con le gomme gialle.

Con questa Pole Position la Mercedes continua ad inseguire uno storico record, quello di far proprie tutte le qualifiche di una singola stagione. Con 5 gare ancora in calendario e una superiorità molto marcata è molto difficile che qualcuno possa mettere in discussione questo storico primato.