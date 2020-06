Bottas è alla ricerca di alternative valide a Mercedes

Mercedes non ha ancora annunciato la sua line up per il 2021. Sebbene il rinnovo di Lewis Hamilton sia praticamente certo, la situazione non è la stessa per Valtteri Bottas

Il team di Brackley è contento del finlandese, ma si vocifera che Daimler voglia la firma di Sebastian Vettel. Valtteri Bottas è quindi alla ricerca di alternative. Sono trascorse soltanto due settimane dall’annuncio del non rinnovo di Vettel con la Ferrari, dall’ufficialità di Sainz in Ferrari per il 2021 e da quella di Ricciardo che invece approderà in McLaren. Il Team Principal della Renault, Cyril Abiteboul, ha dichiarato che si aspetta un secondo effetto domino di cui saranno protagonisti.

La Renault infatti deve occupare il posto libero lasciato da Ricciardo ed è, insieme a Mercedes, uno dei team che non ha la sua line up già confermata per il prossimo anno. La coppia Bottas-Hamilton ha funzionato negli ultimi anni e ne sono contenti, perché hanno garantito stabilità e zero problemi. Tuttavia, il divorzio tra Vettel e Ferrari ha scombussolato vari piani. Sebastian sarà libero alla fine della stagione 2020 e questo è qualcosa che la Mercedes non può ignorare. Dalla Germania si vocifera che ci sia interesse da parte di Daimler, ad ottenere i servigi del quattro volte Campione del Mondo.

LA MERCEDES VUOL COMPLETAMENTE RINNOVARE LA PROPRIA LINE UP?

Dalla Germania inoltre assicurano che il manager di Valtteri, Didier Coton, è in trattativa con Abiteboul per il sedile libero della Renault e al contempo anche con Red Bull. A Enstone, Valtteri potrebbe raggiungere la sua aspirazione di diventare il pilota di punta, qualcosa che non potrà mai ottenere in Mercedes. Scappare quindi da Hamilton per distinguersi sembra quasi un obbligo. D’altra parte, il desiderio di Mercedes di nuova linfa potrebbe anche portare a un cambiamento nella line up.

Con un eventuale ritiro di Hamilton, il team di Brackley potrebbe utilizzare la decisione di Bottas di approdare in Renault per rinnovare i loro ranghi, facendo arrivare alla propria corte Sebastian Vettel e George Russell. Sebbene Valtteri non voglia lasciare la Mercedes, valuta ogni alternativa e opzione che gli si presenta. Il finlandese è attualmente uno dei principali candidati per la Renault, insieme a Fernando Alonso. L’altra opzione è la Red Bull, dove sembrano essere completamente focalizzati su Max Verstappen.