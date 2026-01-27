Bortoleto entusiasta snobba la pausa invernale

Un nuovo inizio

Dopo aver concluso il suo anno da esordiente, Gabriel Bortoleto è entusiasta di iniziare la nuova stagione di Formula 1, motivo per cui quasi “snobba” la pausa invernale. L’approccio, però, rimane lo stesso, così come la sua mentalità laboriosa.Nel campionato piloti 2025 la giovane promessa brasiliana si è classificata in 19° posizione e non vede l’ora di iniziare questo nuovo ciclo con il team Audi F1, che ha acquisito la Sauber.

Una pausa dalla pista

“Come affronterò questo 2026? Nello stesso modo in cui ho affrontato la mia stagione da esordiente. L’approccio basato sull’essere professionisti e lavorare sodo è rimasto invariato e sento come se non avessi mai davvero conquistato il titolo da rookie in F3, F2 o F1: si tratta di una nuova stagione e sarà importante lavorare sodo e imparare dai miei errori così da prepararmi il più possibile“. Ha spiegato durante l’evento di lancio dell’Audi F1 a Berlino.

Durante la sosta invernale si è tenuto impegnato al simulatore, spiegando che preferisce fare ciò piuttosto che prendersi una vera pausa invernale. “Ho trascorso molto tempo al simulatore, è difficile dire quanti giorni. A casa facevo simulazioni ogni giorno e se potessi non avrei nemmeno una pausa invernale” continua “E’ stato bello trascorrere un po’ di tempo con la famiglia ma dopo cinque giorni mi sento già inutile. Ero lontano dalla fabbrica e dalla squadra e ho pensato: ‘voglio tornare indietro'”.

I primi giri del nuovo anno

Il 21enne ha concluso il primo giorno di test a Barcellona dopo 27 giri a causa di un problema tecnico. Ha però sottolineato che è stata una giornata positiva e che la squadra ha scelto di fermarsi per precauzione. A Barcellona i test andranno avanti per il resto della settimana prima di spostarsi in Bahrein per i prossimi appuntamenti del 13 febbraio e del 18-20.

Aurora Ricci