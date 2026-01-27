Svelato a Barcellona il design dell’ala anteriore della Mercedes

Mercedes ha svelato il design dell’ala anteriore nei test a Barcellona

Nei test a Barcellona, Mercedes ha svelato il design della sua nuova ala anteriore. La W17 dispone di un diverso punto di montaggio dell’ala anteriore che genera un canale sotto al muso. Inoltre, presenta solo una flap mobile su ciascun lato, offrendo un’interpretazione completamente diversa da quelle delle altre scuderie.

Con l’entrata in vigore delle nuove regole in Formula 1, è normale assistere a diverse interpretazioni tra i vari team. In particolare, per quanto riguarda i componenti che definiscono l’intera monoposto. A partire dall’ala posteriore, alle pance laterali e alle sospensioni, fino all’ala anteriore, le nuove vetture sono state modificate per arrivare in linea con le nuove regole previste dal 2026.

La FIA ha cercato di limitare l’effetto scia, in quanto rendeva difficile alle monoposto di seguirsi in curva. Inoltre, ha introdotto l’aerodinamica attiva sulle ali anteriori, un elemento che riduce l’effetto che la resistenza aerodinamica avrebbe sulla potenza del sistema ibrido del motore. Da questo punto di vista, il regolamento concede alle scuderie libertà sia nel modo in cui dev’essere interpretata l’ala, sia sul posizionamento degli attuatori che controllano la rotazione dei flap.

L’interpretazione diversa avuta da Mercedes

La maggior parte dei team, ha deciso di tenere due elementi separati che ruotano, in modo da massimizzare la riduzione della resistenza aerodinamica dove è possibile utilizzare quella attiva. Tuttavia, la scuderia tedesca ha avuto una diversa interpretazione, in particolare per quanto riguarda la posizione del punto di montaggio dei piloni che collegano il muso all’ala anteriore.

In tutte le altre monoposto, il punto di montaggio è situato sul piano principale, mentre nella monoposto della Mercedes sono situati sul piano secondo. In questo modo, solo i flap al terzo piano hanno libertà di movimento. Da questo punto di vista, il regolamento non prevede restrizioni rigide e la presenza di una o più parti mobili e ha discrezione dei team. Le limitazioni riguardano principalmente l’asse intorno al quale gli elementi devono ruotare, ai flap consentiti a farlo e alla deflessione relativa alla posizione standard.

Di conseguenza, l’unico elemento in grado di ruotare nella W17 dovrebbe essere quello finale, mentre il flap fisso presenta un angolo d’incidenza diverso rispetto a quello degli altri team. Durante i test di Lunedì, la Mercedes ha prestato una particolare attenzione a queste aree. A esempio ha ricorso vecchi metodi come l’utilizzo di ciuffi di lana per analizzare il flusso d’aria. Un approccio che suscita diverse domande. Ci si chiede se si tratta di una soluzione destinata a rimanere per l’intera stagione o ci saranno circuiti in cui deciderà di modificare l’ala.

Un altro elemento interessante sull’ala anteriore della W17, è la scelta di posizione di alcuni componenti. In questo modo, la Mercedes ha creato un canale nella parte inferiore del muso che dirige il flusso d’aria verso il fondo fino alla zona del T-tray. In questa zona sono pure presenti delle appendici dedicate all’ottimizzazione e alla gestione della direzione e della qualità del flusso d’aria.