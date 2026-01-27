Hamilton: “Piloti protagonisti con il nuovo regolamento 2026”

Il ruolo del pilota: fondamentale con il regolamento 2026, dice Hamilton

Con la firma del regolamento Formula 1 2026, sono state introdotte nuove normative riguardanti il telaio e il motore, parti fondamentali della vettura: Lewis Hamilton pensa che, dovendo rispettare queste regole e pensare a vincere, ogni pilota avrà un ruolo importante all’interno del team. Il pilota inglese ha anche sottolineato la sinergia che ci dovrà essere tra ingegneri e piloti.

Con i vari studi e miglioramenti, i membri della squadra saranno a fianco dei piloti durante le loro performance. Questo in modo da permettere loro di esprimere se stessi durante le gare, ma garantendo loro requisiti fondamentali come l’aerodinamica attiva e motori più elettrici. Il numero 44, sette volte campione del mondo, afferma di aver assistito, durante la sua carriera, a diversi cambiamenti di regole. Tuttavia mai a uno così stravolgente.

I team e i piloti stanno testando le loro nuove monoposto più piccole e leggere progettate per rispettare il nuovo regolamento. Nelle prove non ufficiali di Barcellona, stanno mettendo alla prova l’aerodinamica attiva applicata sull‘ala anteriore e sull’ala posteriore. Inoltre, stanno mettendo sotto sforzo i nuovi motori spinti da una propulsione bilanciata elettrica e biocombustibile.

Le parole del sette volte iridato

Hamilton risponde a un argomento molto discusso, ovvero quanto possono essere decisive le abilità del pilota sulle nuove vetture di Formula 1. Sostiene che il pilota farà una grande differenza con le sue performance con le nuove normative in gioco. In una intervista rilasciata a Sky F1, Lewis, dice “Il nostro sport sta assistendo a un grande cambiamento di regole, ovvero l’inizio di una nuova sfida. Tutti i team partono da zero, tutti allo stesso livello. Sottolineando che è lo sviluppo che segue a fare la differenza perché ci sono scuderie che si evolvono velocemente e strategie che portano la squadra a essere tutta unita verso un solo obbiettivo, vincere”.

“La tecnologia si è evoluta molto, toccando anche l’automobilismo e le monoposto, vedendo i piloti protagonisti non solo per completare i giri e ottenere buoni risultati, ma anche nella gestione della potenza e dell’aerodinamica controllata dal sistema DRS che controlla il movimento dell’ala anteriore e posteriore. Dunque sarà l’anno più tecnico mai visto. Ogni squadra sarà a stretto contatto con i suoi piloti attraverso la comunicazione e la collaborazione per capire come gestire al meglio le nuove vetture e le loro nuove tecnologie”.

La collaborazione del Team

Il britannico valorizza anche il ruolo degli ingegneri, affermando “Noi piloti ci adattiamo alle indicazioni degli ingegneri, però la sfida di quest’anno è molto grande, adattarsi ai nuovi propulsori. Mentre per quanto riguarda l’aerodinamica ovvero la distribuzione delle masse d’aria coinvolgerà l’alettone anteriore chiudendolo restituendo alla vettura meno resistenza sui rettilinei per essere molto veloci.

“La propulsione è cambiata molto, anche se continua a esserci sempre il V6 a ricaricare la batteria, bisogna capire come gestire la potenza nei rettilinei e come recuperarla, avere sotto controllo tutti gli strumenti a disposizione per risparmiare carburante, ricaricare le batterie e sfruttare le aderenze. Ebbene una gestione massima di tutti questi parametri, divenendo piloti più efficienti”.

“Solo la collaborazione degli ingegneri permetterà ai piloti di scoprire tutte le potenzialità delle nuove monoposto all’avanguardia“. Per la nuova stagione di Formula 1 2026 è stato nominato un nuovo ingegnere di gara che sostituirà Riccardo Adami. Il suo collega dal muretto nel 2025 è stato spostato a una nuova mansione all’interno della Scuderia Ferrari.

Ilyass Boufqir