Binotto: vero responsabile del fallimento del Cavallino o capro espiatorio?

Mattia Binotto lascia ufficialmente la guida della Ferrari. La Scuderia è finalmente disposta a scendere a compromessi per vincere?

Non c’è nessun altro team intrecciato con la propria nazione come la Ferrari. Fonte di orgoglio italiano, o malcontento come spesso è avvenuto nel mondo della Formula 1 degli ultimi tempi. Considerando che la Ferrari è la squadra più iconica sulla griglia di partenza e la più longeva della Formula 1, essendo stata coinvolta fin dall’inizio nel 1950, è ancora un fatto abbastanza scioccante che la Ferrari non abbia assaporato la gloria del titolo dal lontano 2008. La Ferrari vinse il Campionato Costruttori quell’anno.

Tuttavia, il loro più recente campione nella categoria piloti è stato Kimi Raikkonen, che aveva raggiunto quell’impresa l’anno prima. Stefano Domenicali era al suo primo anno in carica quando la Ferrari celebrò il successo del titolo Costruttori nel 2008 ma da allora Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene e Binotto hanno provato e fallito a riportare la Ferrari al vertice della Formula 1. Sotto Binotto, il Cavallino era nella posizione migliore dal 2018 per porre fine all’incantesimo del baronetto e del leone. Ma, quando è calato il sipario sulla stagione 2022, è calato anche sulle possibilità di Binotto di portare a termine questa missione.

Binotto reduce di una gestione del Cavallino “all’italiana”

Jean Todt è stato l’ultimo straniero ad essere insediato al timone della Ferrari, il team da allora si è impegnato a fondo con l’ambizione di dimostrare che il metodo italiano può rendere ancora una volta la Ferrari la forza dominante in Formula 1.

Ma, anche se probabilmente l’era di Michael Schumacher reste l’età d’oro del Cavallino, dove Todt è stato affiancato da esperti del calibro di Ross Brawn e Rory Byrne, sembra che la squadra di Maranello potrebbe essere pronti ora a stringere i denti e ad accettare che qualcosa deve cambiare.

Va sottolineato che Byrne è stato fortemente coinvolto nel design della Ferrari F1-75, che è nata come l’auto migliore del 2022. Forse questo è stato il primo segnale chiave per la Ferrari della direzione che deve prendere?

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha convenuto che la squadra non può continuare così. Leclerc ha affermato a L’Equipe : “Penso che dobbiamo cambiare il modo in cui prendiamo le decisioni. Per essere la (squadra) migliore domenica, ecco cosa devi cambiare”. Tuttavia, ha sostenuto che questo “non necessariamente” significa che le persone sono ciò che deve cambiare in Ferrari. Se Binotto sia stato davvero il fulcro degli errori del Cavallino lo dimostrerà solo il prossimo team principal, che verrà probabilmente annunciato poco prima del lancio della nuova stagione. Binotto non sarà stato il top come leader per la Scuderia, ma è sicuramente uno degli ingegneri più affermati. Basterà deporre il re per dare nuova vita al regno?