Quale sarà il futuro di Binotto?

E’ di stamattina l’annuncio rilasciato da parte del team italiano che ringrazia l’ingegnere e motorista per il suo operato durato per ben ventisette anni. Quale sarà il suo futuro?

Mattia Binotto interrompe il suo rapporto con Ferrari e a poche ore dal comunicato, si aprono i possibili scenari sul suo futuro e sulle possibili strade perseguibili. Tra i vari i rumors, si vocifera un ingresso alla Mercedes, da anni considerato come un “rifugio” per gli ex membri del Cavallino. Volti noti come Aldo Costa, James Allison ne sono la prova.

Dopo la fine della loro collaborazione col Cavallino Rampante difatti entrambi intrapresero una stretta collaborazione col team tedesco. In Mercedes, i nuovi ingaggi sono sempre stati ben trattati, creando un rapporto di solidità e costanza insieme al team. Sarà così anche per l’ex team principal Ferrari? Un ulteriore scenario sul futuro di Binotto verrebbe direttamente dalla Svizzera, con l’ingegnere italiano che potrebbe ambire a un altro team noto.

Futuro in Audi per Binotto?

Un ulteriore scenario è entrare a far parte del team tedesco. In Audi stanno valutando difatti la possibilità di trovare qualcuno con esperienza in Formula 1, e l’ingegnere italo-svizzero sembra essere la figura adatta. Motorista e ingegnere in Ferrari dal ’95 sino al 2019 dove assunse il ruolo di team principal sino a questa stagione, Binotto sembra essere l’ingaggio perfetto per il marchio tedesco, che ha intenzione di fare il suo ingresso nel 2026.

Una scelta che in passato voleva intraprendere persino Stefano Domenicali dopo che, concludendo il suo rapporto con la Ferrari, è passato al Gruppo Volkswagen. Tale scelta, all’epoca era dettata interessato dal voler approdare in Formula 1 con il marchio tedesco. Un programma che alla fine è stato archiviato, con Domenicali che divenne amministratore delegato di Lamborghini e successivamente capo di Liberty Media.

Le possibilità di vedere in Binotto ancora in Formula 1 aumentano notevolmente dopo il possibile ingresso di Frédéric Vasseur, come team principal in Ferrari. L’ingegnere italo-svizzero potrebbe sostituirlo in Alfa Romeo e restarci sino al cambio del team in Audi, aiutando così la squadra a crescere sino all’ingresso del marchio tedesco. Sono ancora molte le incognite da svelare e le possibili opportunità di cui poter approfittare, quindi quale potrebbe essere il futuro di Mattia Binotto? Non ci resta che attendere.

Valeria Caravella