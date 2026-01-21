Audi: svelata la livrea e punta al titolo per il 2030

Audi ha svelato la livrea e dichiarato di puntare alla vincita del titolo entro il 2030

In occasione del lancio della livrea tenutasi a Berlino, Jonathan Wheatley ha dichiarato che l’Audi ha intenzione di puntare a vincere il titolo entro il 2030. La scuderia tedesca ha di recente presentato la monoposto del 2026. In questo modo ha permesso a un progetto di cui si parlava da anni di concretizzarsi.

L’arrivo del marchio dei quattro anelli sulla griglia di partenza della Formula 1 è qualcosa di cui si parlava già dal 2022. Con la presentazione della monoposto durante l’evento di martedì a Berlino però la questione si è rivelata reale. All’evento erano presenti i piloti, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, e i membri dello staff come a esempio Wheatley e Mattia Binotto.

L’obiettivo del titolo è fissato per il 2030

Durante l’evento, Wheatley ha dichiarato di avere obiettivi ambiziosi. “Siamo consapevoli da dove partiamo, ma sappiamo dove vogliamo arrivare e intendiamo preparare questa squadra. Vogliamo che il team Audi sia il più vincente della storia della Formula 1, ma c’è un percorso da compiere. Abbiamo traguardi misurabili e siamo entusiasti di iniziare”, ha dichiarato l’ex Red Bull.

Attualmente, il team di maggior successo nella storia della Formula 1 è la Ferrari. La scuderia con sede a Maranello ha 16 titoli, 6 in più rispetto alla sua diretta concorrente, la McLaren. Binotto ha dichiarato che l’obiettivo è di competere per il titolo nel 2030. Una prima vittoria in campionato che porterebbe la scuderia tedesca al 10° posto dei team di maggior successo.

“Il nostro obiettivo è lottare per il campionato nel 2030. Per diventare competitivi, bisogna rimanere umili. C’è molto da imparare e, per noi, è una questione di atteggiamento. Dobbiamo essere presenti e continuare a imparare”, ha dichiarato l’italiano. “La mediocrità non è un’opzione. Sappiamo dove andare e quale strada seguire, dobbiamo solo impegnarci e diventare più competitivi”.