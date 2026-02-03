Haas: annunciato il pilota di riserva

Haas ha ufficialmente annunciato Jack Doohan come pilota di riserva per il campionato 2026

Jack Doohan, figlio del leggendario campione di MotoGP Mick Doohan ha debuttato in Formula 1 con Alpine durante il Gran Premio di Abu Dhabi 2024.

Nel corso del 2025 ha disputato le prime sei gare della stagione con Alpine prima di essere retrocesso al ruolo di riserva.

Successivamente ha lasciato il team francese alla ricerca di nuove opportunità, incluso un possibile impegno in Super Formula che però non si è concretizzato.

In Haas, Doohan affiancherà il già presente Ryo Hirakawa, pilota giapponese che ricopre lo stesso ruolo nel team americano.

Come riserva, Doohan sarà responsabile di supportare la squadra in pista, partecipare alle sessioni di prove libere e essere pronto all’eventuale chiamata in gara in caso di assenza di uno dei piloti titolari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TGR Haas F1 Team (@haasf1team)

Le dichiarazioni ufficiali e il futuro dell’australiano

Jack Doohan ha espresso entusiasmo per la nuova opportunità: “Sono entusiasta di unirmi al TGR Haas F1 Team. È il posto ideale per continuare la mia carriera in Formula 1. Sono grato alla squadra per avermi dato questa possibilità e non vedo l’ora di iniziare il lavoro insieme per una stagione di successo”.

Anche il team principal Ayao Komatsu ha commentato positivamente il suo ingaggio, sottolineando l’esperienza e la dedizione del pilota.

L’accordo con Haas rappresenta per Doohan non solo un ritorno in Formula 1, ma anche una possibile rampa di lancio verso un futuro ruolo da pilota titolare. Essere attivo nel paddock e integrarsi con un team in crescita potrebbe aprire nuove opportunità nel corso della stagione o nelle stagioni successive.

Con l’inizio ufficiale del mondiale 2026, previsto con il Gran Premio d’Australia l’8 marzo, la Haas ed il pilota ex Alpine e l’ex pilota Alpine lavoreranno insieme negli imminenti test invernali per prepararsi al meglio alla nuova stagione di gare.

Cipriano Cecoro