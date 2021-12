Binotto: “Schumacher pilota riserva Ferrari dal 2022”

A partire dalla prossima stagione, Schumacher affincherà Giovinazzi come pilota di riserva per la Scuderia Ferrari

Mattia Binotto, team principal della scuderia di Maranello, ha recentemente annunciato che, a partire dalla prossima stagione, Mick Schumacher rivestirà il ruolo di pilota di riserva per la Ferrari affincando Giovinazzi. Infatti, il pilota italiano, l’anno prossimo cominerà un nuovo capitolo della sua carriera, gareggiando in Formula E. Per questo motivo non potrà dare la propria disponibilità in tutte le gare e verrà affiancato del pilota tedesco della FDA. L’ex pilota dell’Alfa Romeo coprirà 12 gare del calendario di Formula 1, mentre Schumacher le restanti 11.

“Giovinazzi non guiderà nella Massima Serie l’anno prossimo, ma rimarrà il nostro pilota di riserva per il 2022. Coprirà 12 gare, secondo quanto compatibile con il suo calendario di Formula E, dove correrà. Siamo molto felici per lui, perchè in qualche modo si terrà allenato”, ha spiegato Binotto.

Quando il pilota italiano sarà occupato a gareggiare nel suo campionato subentrerà Schumacher, che resta nell’ambiente Formula 1 e sarà pronto, in caso, a sostituire uno dei due piloti Ferrari. Il team principal della Rossa ha aggiunto: “Per le restanti 11 gare in cui lui non ci sarà, ci penserà Mick. Penso sia una cosa bella e un grande passo visto che correrà la sua seconda stagione anche come pilota FDA. Sono felice possa far parte della squadra come pilota di riserva ogni volta che sarà necessario, anche se spero di non ce ne sia bisogno”.

BINOTTO: “SCHUMACHER HA FATTO UN OTTIMO LAVORO NEL 2022”

Mick Schumacher ha debuttato quest’anno in Formula 1 e, nonostante qualche errore, ha dimostrato ancora una volta di essere un buon pilota e di migliorare velocemente gara dopo gara. Al termine della stagione, la Ferrari si è detta contenta e soddisfatta del lavoro svolto dal giovane tedesco. Il team principal di Maranello ha ammesso di esser rimasto colpito dalla buona stagione di Schumacher, nonostante non guidasse una vettura competitiva. Questo gli ha dato la spinta per fidarsi ulteriormente del talento e della capacità del tedesco.

“Nel 2021 è stato seguito dagli ingegneri Ferrari dedicati al programma della Ferrari Driver Academy per supportarlo nel suo sviluppo. Questo continuerà anche l’anno prossimo. Il nostro simulatore sarà a sua disposizione qui a Maranello, ma abbiamo un intero programma perchè essendo ancora in un’accademia, fa parte dei nostri obiettivi cercare di farli crescere come piloti affinchè dimostrino un giorno di poter diventare piloti Ferrari”, ha affermato Binotto.

Ha poi aggiunto: “Se stai andando bene non c’è dubbi che avrai delle opportunità. Ora ha già corso una stagione in Formula 1, il che è importante. Mick nel corso della stagione ha fatto molto bene, si è migliorato, non solo in termini di consistenza ma anche di velocità. Se guardo alle ultime gare, era molto più vicino alle vetture davanti, nonostante Haas non abbia sviluppato la macchina. Quindi, il fatto che fosse più vicino dimostra quanto sia migliorato sulla velocità stessa”.

Last testing, last session this year with the team. It’s been such an incredible year of learning and growing, with the best group of people. Thank you @haasf1team, I’m so excited for our next season together🤩 #MSC47 pic.twitter.com/0Yv6OCXSB0 — Mick Schumacher (@SchumacherMick) December 15, 2021

“GIOVINAZZI DOVRÀ ADATTARSI AD UN NUOVO STILE DI GUIDA”

Binotto ha inoltre sottolineato come Schumacher rappresenti un grande vantaggio per la Ferrari nel ruolo di pilota di riserva. Questo è dovuto al fatto che, a partire dall’anno prossimo, le monoposto saranno diverse e richiederanno un nuovo stile di guida, che Giovinazzi imperarà con più fatica. Il tedesco, invece, continuando a correre per il team Haas farà esperienza e si adatterà più rapidamente dalle nuove vetture. Anche per questo motivo, la scelta di Schumacher risulta essere importante.

Infatti, Binotto ha infine spiegato: “Schumacher guiderà le monoposto 2022 l’anno prossimo. Queste vetture saranno davvero diverse da quelle attuali per stile di guida. Penso che sarà altrettanto importante avere un pilota di riserva che conosca le nuove auto. Giovinazzi in questo potrebbe fare più fatica. Tuttavia, avrà un programma completo di simulatore per aggiornarlo in termini di stile di guida”.