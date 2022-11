Binotto fuori? Arrivabene annuisce: è subito polemica!

Un video in cui Arrivabene annuisce all’urlo di un tifoso su Binotto fuori dai giochi diventa virale e scoppia la polemica. Sarà vero?

E’ di oggi la notizia di un video riguardante Arrivabene e Binotto a causa del quale è scoppiata una polemica. Pare che, all’uscita del pranzo ufficiale UEFA organizzato in occasione della partita tra Juventus e PSG, l’ex capo della Ferrari abbia annuito quando dalla folla un tifoso ha gridato ‘Binotto out’. In quel momento Maurizio Arrivabene si gira verso il tifoso, sorride e annuisce. Dopo di che sembra che cerchi di chiarire che sta solo scherzando.

Un‘interpretazione che ha sicuramente delle argomentazioni valide per essere quella vera. Anzitutto ricordiamo che Binotto è il successore di Arrivabene, uscito dopo un’intensa guerra interna alla Scuderia. Poi bisogna dire anche che i risultati del team non sono di certo migliori di quelli dell’era di Maurizio. Inoltre, l’attuale posizione di Binotto è sempre sotto gli occhi di tutta Italia per via di numerosi errori nel corso del campionato corrente che hanno sicuramente contribuito a scatenare la bufera attorno alla sua figura. In ultimo, veniamo da un weekend in Messico che si è rivelato disastroso per le Ferrari che hanno terminato in quinta e sesta posizione.

La reale interpretazione

La suddetta versione è quella che ha circolato oggi sui social network e che si è rivelata virale. Tuttavia, pare che questa interpretazione non sia quella vera. Infatti, Giovanni Albanese, giornalista italiano di La Gazzetta dello Sport, e Romeo Agresti, corrispondente sportivo, chiariscono che l’interpretazione che corre sulle reti è falsa.

I giornalisti infatti spiegano che la reazione di Arrivabane è ad un messaggio precedente che non appare nel video e che dice “Stasera vinciamo!”, urlato da un tifoso in riferimento chiave alla Juve. Lui annuisce e sorride. Allora la persona che registra il video aggiunge “Binotto fuori” e si crea la confusione. Questa seconda versione proposta dai suddetti giornalisti è avvalorata anche da alcuni testimoni lì presenti.