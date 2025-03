Bernie Ecclestone: “Verstappen vincerà ancora”

Bernie Ecclestone crede fermamente che Max Verstappen riuscirà a conquistare il suo quinto titolo consecutivo, superando la concorrenza di McLaren e Ferrari

Dopo due anni di dominio quasi incontrastato, con la Red Bull capace di vincere ben 21 delle 22 gare della stagione 2023, la scuderia di Milton Keynes ha dovuto faticare di più nel 2024, con la concorrenza che si è avvicinata grazie all’evoluzione delle monoposto con effetto suolo.

Nonostante un digiuno di vittorie durato dieci gare, il più lungo dal 2020, Verstappen è riuscito a riconfermarsi campione del mondo, superando Lando Norris nella classifica piloti. Nel frattempo, McLaren è riuscita a conquistare il titolo costruttori per la prima volta dal 1998.

L’elevata competitività ha portato Red Bull a vincere solo 9 delle 24 gare della stagione, mentre McLaren, Ferrari e Mercedes hanno ottenuto più successi rispetto agli anni precedenti. Red Bull è addirittura scesa al terzo posto nella classifica costruttori, superata anche dalla Ferrari. La stagione 2025 si preannuncia ancora più combattuta, con quattro team pronti a lottare per i titoli: Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes.

Secondo le analisi dei team rivali e degli esperti di dati, McLaren parte in vantaggio nel Gran Premio inaugurale in Australia, con un margine di due o tre decimi di secondo sul passo gara rispetto alla concorrenza, emerso nei test pre-stagionali.

Helmut Marko, consulente di Red Bull, ha dichiarato: “McLaren, se guardiamo ai risultati dei test, è già in vantaggio. Questo vale sia sui giri brevi che sui long run. Attualmente, il favorito è chiaramente McLaren“.

Anche George Russell ha confermato questa impressione: “Credo che McLaren sarà molto forte. Lando [Norris] dice di aver trovato molto margine durante l’inverno e sembra molto fiducioso”.

Ferrari in corsa, ma Bernie punta ancora su Verstappen

Pur riconoscendo il potenziale della McLaren, Bernie Ecclestone ha espresso il desiderio di vedere una vittoria della Ferrari: “Dovrei ovviamente pensare alla McLaren, ma mi piacerebbe vedere la Ferrari vincere”, ha dichiarato a Reuters.

Nel caso di una vittoria della scuderia di Maranello, Ecclestone crede che Charles Leclerc abbia più possibilità rispetto a Lewis Hamilton, considerando che la Ferrari difficilmente metterebbe in secondo piano il suo pilota di punta per favorire il sette volte campione del mondo.

“Leclerc è con la Ferrari da sempre, quindi difficilmente lo metteranno da parte per Lewis“, ha affermato Ecclestone. “Non dico che per Hamilton sia impossibile, ma la Ferrari continuerà a supportare Leclerc nella speranza che sia lui a portare a casa il titolo”.

La fiducia in Max Verstappen

Alla fine, Bernie ritiene che il campionato mondiale 2025 andrà ancora una volta a Max Verstappen, a patto che la Red Bull sia in grado di fornirgli una monoposto competitiva.

“Sono felice che il campionato sia così aperto, è positivo per la competizione”, ha dichiarato Ecclestone. “Ma penso ancora che Max vincerà. Non c’è motivo per cui non dovrebbe riuscirci. Se avrà l’auto giusta, non ci sarà discussione: se la monoposto sarà all’altezza, lui porterà a casa il titolo”.