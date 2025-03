Iniziano a circolare le prime previsioni per il 2025: ecco tre piloti che potrebbero sorprenderci

Ted Kravitz, noto presentatore e esperto di Sky Sport, ha condiviso alcune previsioni per il 2025, tra cui tre piloti che potrebbero sorprenderci in questa stagione. Dal passaggio di Hamilton in Ferrari all’arrivo definitivo di Lawson in RedBull, fino al passaggio di Carlos Sainz in Williams, ci prepariamo a vivere un anno pieno di emozioni.

Alla domanda “avremo un nuovo vincitore quest’anno?”, Kravitz risponde in modo sicuro, con un nome: Andrea Kimi Antonelli. Secondo il presentatore l’italiano, guidato dal team e da Toto Wolff, ci sorprenderà con una straordinaria performance, aggiudicandosi così il gradino più alto del podio.

Quali saranno le altre sorprese dell’anno, secondo Kravitz?

Andando avanti con le sue previsioni, Ted Kravitz continua con la sua lista. Secondo lui, uno dei due piloti Williams (se non entrambi) arriverà a conquistare una vittoria, che nel team manca dal 2012. Per il presentatore, nonostante la macchina non sia una tra le più veloci, potremmo ricevere una grande sorpresa, se si presentasse l’occasione, come un weekend con molti ritiri da parte degli altri team.

In questi anni, il team è riuscito a fare grandi progressi, grazie anche alla leadership del Team Principal, James Volwes. Con l’arrivo di Sainz potrebbero migliorare ancora di più, grazie alla sua esperienza e ai suoi anni nella categoria regina. Questa stagione, Williams si trova ad avere un forte line-up, con due piloti molto più competenti rispetto alle situazioni precedenti, in cui spesso uno dei due era un pilota pagante.

C0sa dobbiamo aspettarci dagli altri team?

Parlando del team Redbull, Kravitz afferma che Liam Lawson farà da secondo a Verstappen, aiutandolo nella ricerca del suo quinto mondiale. Molto probabilmente, quest’ultimo conquisterà la maggior parte dei punti per il team, come abbiamo visto nelle stagioni precedenti. Team come Ferrari, McLaren e Mercedes, invece, non andranno a esprimere subito una preferenza per un primo pilota, ma cercheranno di mantenere un certo equilibrio.