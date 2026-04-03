Kimi Antonelli favorito per il titolo? Le opinioni del paddock

Andrea Kimi Antonelli non è più solo una promessa, il talento bolognese è visto dal paddock come il favorito per la vittoria del titolo mondiale

Con il cambio regolamentare alle porte e una Mercedes che sembra aver ritrovato la “bacchetta magica” e Kimi Antonelli si trova nella posizione perfetta per conquistare il titolo. Non capita spesso che un debuttante erediti il sedile che è stato di Lewis Hamilton senza schiacciarsi sotto il peso della pressione. Antonelli, invece, ha risposto in pista. Durante la stagione 2025, il pilota bolognese ha mostrato una maturità tecnica rara. Diventando il più giovane pilota di sempre a guidare un Gran Premio e conquistando podi pesanti in condizioni critiche.

Se Antonelli punta al titolo, dovrà prima superare l’ostacolo più grande: il suo compagno di box. George Russell è nel pieno della sua maturità agonistica. Ma l’inizio della stagione 2026 ha visto Kimi balzare in testa alla classifica dopo le prime gare e conquistare punti importanti che potranno fare la differenza al termine del mondiale.

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L’ultima lotta in casa Mercedes e il sogno italiano

Una delle rivalità più accese della Formula 1 moderna in Mercedes. La loro “Silver War” è esplosa tra il 2014 e il 2016, trasformando un legame storico tra Hamilton e Rosberg in una tensione ingestibile fatta di contatti in pista e scontri psicologici. Nonostante il dominio tecnico del team, il rapporto si è incrinato definitivamente tra ordini di scuderia ignorati e incidenti celebri, come quello in Spagna. La sfida è culminata nel 2016 con il titolo mondiale vinto da Rosberg, seguito dal suo immediato ritiro.

L’Italia attende un campione del mondo dai tempi di Alberto Ascari nel 1953. Kimi Antonelli non è solo una speranza, ma una realtà solida supportata dal team più vincente dell’era ibrida. Se il trend di crescita continuerà e il progetto Mercedes 2026 manterrà le promesse, il “ragazzino” potrebbe davvero diventare il più giovane Campione del Mondo nella storia della Formula 1.