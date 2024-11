Benzina, con il trucco illegale del magnete i furboni fanno benzina gratis | In poche ore si può erogare carburante per un anno intero

Un trucchetto illegale ma che in molti utilizzano per la benzina. Un magnete che ha permesso di rubare 6 mila litri.

L’aumento dei prezzi della benzina non ha fatto altro che creare una serie di problemi ai cittadini che utilizzano la vettura in maniera quotidiana. Negli ultimi mesi uno stop dell’inflazione ha fatto in modo che il costo rimanesse più o meno fermo, ma nei mesi scorsi, soprattutto nel periodo estivo, gli aumenti sono stati veramente molto evidenti.

Questo è il motivo principale per cui la maggior parte dei cittadini cerca dei trucchetti che possano permettere di avere un buon risparmio.

Occorre ammettere che risparmiare sulla benzina non è semplice come si possa credere, considerando che si tratta comunque di un bene indispensabile. Ma questo di certo, non giustifica l’utilizzo di metodi non legali.

Negli ultimi mesi si sarebbe diffuso un modo di agire non regolare, che ha permesso di rubare ben 6 mila euro di benzina.

Risparmiare sulla benzina in maniera legale

Chiariamo innanzitutto che, nonostante possa risultare piuttosto difficile, ci sono dei metodi anche legali per riuscire a ad avere un buon risparmio sul pieno della propria automobile. Ovviamente occorre avere una serie di accortezze per riuscire a gestire al meglio la vettura nel momento in cui procediamo al rifornimento. Innanzitutto non è affatto utile e non è nemmeno consigliabile, attendere che su finisca in riserva. Questo non solo non ci permette di risparmiare, ma potrebbe anche danneggiare l’automobile.

Meglio quindi, mettere maggiore attenzione nella scelta della stazione di servizio, utilizzando anche le app per cellulari, che segnalano quelle che offrono il prezzo migliore, senza dimenticare di procedere al self service, piuttosto che al servito. Questi sono ottimi modi per risparmiare, tutti legali, a differenza di quello utilizzato da una vera banda criminale.

Fermati immediatamente dalla polizia

Dei furbetti per riuscire a risparmiare sul pieno della benzina, hanno inserito nel pompa di benzina 10 euro per poter sbloccare il blocchetto, inserendolo all’interno della vettura. Ma avevano precedentemente provveduto a fermare due auto cariche di taniche da riempiere.

Quindi una volta sbloccata la pompa, con un magnete hanno sbloccato anche l’altra e quindi hanno provveduto a riempire le taniche e quindi a portar via, con soli 10 euro, ben 6 mila litri di benzina. Un risultato che adesso è all’analisi della polizia. I fatti sono accaduti in Grecia, ma si teme che il fenomeno possa dilagare.