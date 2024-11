Pneumatici invernali: questi non devi più sostituirli | Addio gommista a ogni cambio stagione

L’inverno si avvicina e con esso il dibattito sugli pneumatici. Oggi le gomme M+S, ti offrono un grip superiore su superfici scivolose

Con l’introduzione di nuove tecnologie e materiali, i pneumatici stanno evolvendo rapidamente, offrendo prestazioni sempre più elevate in qualsiasi condizione climatica. Per anni, i pneumatici quattro stagioni sono stati considerati una valida alternativa per chi non voleva affrontare il fastidio del cambio gomme periodico. Tuttavia, questi pneumatici rappresentavano spesso un compromesso tra prestazioni invernali ed estive. Oggi, le cose sono cambiate. Le nuove generazioni di pneumatici M+S (Mud & Snow), ovvero fango e neve sono progettati per offrire una buona aderenza su superfici bagnate, fangose e leggermente innevate. La loro mescola e il disegno del battistrada sono pensati per garantire una buona trazione in condizioni invernali moderate. Tuttavia, non sono specificamente progettati per affrontare condizioni estreme come neve abbondante o ghiaccio.

Quando effettuare il cambio gomme stagionale?

Il cambio gomme stagionale è un’operazione fondamentale per garantire la massima sicurezza alla guida in ogni periodo dell’anno. In Italia, la legge stabilisce un periodo preciso per l’utilizzo degli pneumatici invernali. Dal 15 novembre al 15 aprile è obbligatorio montare pneumatici invernali o all-season (quattro stagioni) oppure avere a bordo le catene da neve. Dal 15 aprile al 15 maggio, è concesso un mese di tolleranza per sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi. In alcune zone montane o in caso di condizioni meteo particolarmente avverse, le autorità locali possono anticipare l’obbligo di utilizzare gli pneumatici invernali o estenderne il periodo di utilizzo. Chi circola con pneumatici non idonei alla stagione rischia di incorrere in sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 1.682 euro.

Vantaggi degli pneumatici M+S

Le gomme invernali sono progettate con mescole e tassellature diverse per offrire il massimo grip e aderenza sulle diverse superfici stradali. Le gomme invernali M+S, ad esempio, sono dotate di una mescola speciale e a un battistrada studiato per adattarsi a diverse condizioni climatiche. Questi pneumatici rappresentano un buon compromesso per chi non vuole rinunciare alla praticità senza compromettere la sicurezza. Negli ultimi anni si è diffusa anche la marcatura 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), rappresentata da un fiocco di neve all’interno di una montagna a tre punte. Questa certificazione è il risultato di test rigorosi che attestano la capacità dello pneumatico di garantire un’ottima aderenza su neve e ghiaccio. In molte zone, gli pneumatici invernali con la marcatura 3PMSF esentano addirittura dall’obbligo di portare a bordo le catene da neve.