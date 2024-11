Lavaggio auto, il carrozziere è categorico: “io non farei mai questa cosa sulla mia macchina”

Il carrozziere è stato categorico, per quello che riguarda il lavaggio auto questa azione non la si dovrebbe mai compiere.

Lavare la propria automobile è un gesto non solo molto comune, ma estremamente semplice, almeno all’apparenza. Gli esperti ci dicono che lavare l’auto è anche una sorta di manutenzione della vettura, in quanto evita che la polvere possa in qualche modo graffiare la vernice.

Quello che però risulta essere importante è prestare attenzione a come si procede con il lavaggio della carrozzeria della propria automobile, per evitare di finire dal carrozziere.

A lanciare l’allarme sono proprio gli esperti di carrozzeria che hanno indicato come pericolosa la pratica del lavaggio dell’automobile, questo soprattutto in relazione alla delicatezza delle vernici utilizzate dalle vetture moderne.

Quindi se non si vuole rischiare che un semplice lavaggio possa danneggiarci in maniera importante, meglio prestare attenzione a questo semplicissimo particolare.

Lavare l’automobile è più importante di quello che si possa immaginare

Procedere con la pulizia della vettura, sia esterna che interna è molto più importante si quello che si possa immaginare. Innanzitutto per proteggere la vernice, almeno per quello che riguarda la parte esterna. Invece un interno auto non ben pulito, permette di evitare cattivo odore all’interno dell’abitacolo, una problematica che in molti cercano di contrastare con il deodorante per le vetture, che però non agisce sempre nella maniera sperata. Ma qual è il modo giusto per lavare la vettura? Nelle grandi città ci sono una serie di autolavaggi in cui provvedono alla pulizia a mano, questi permettono di avere un ottimo risultato. Se invece si ha a disposizione dello spazio si può sempre pensare di lavare la propria auto in autonomia, avendo accortezza di procedere sciacquando prima la vettura con dell’acqua, eliminando la polvere e solo successivamente insaponarla con la spugna, per evitare di rigare la carrozzeria.

Ma ci sarebbe una tipologia di lavaggio che potrebbe danneggiare la vettura, gli esperti consigliano di evitarlo come la peste.

In che modo non dovresti mai lavare la tua auto

In realtà è forse il più utilizzato tra i metodi per lavare la vettura. Questo perchè è veloce e anche abbastanza economico, ma questo non sembra essere sufficiente a salvarlo dalla sicurezza di alcuni, che non si tratta del migliore dei metodi. Ci riferiamo ai rulli.

Sembra che alcuni rulli, soprattutto se molto consumati o particolarmente duri, possono graffiare la carrozzeria. Un problema molto più evidente se la vernice della macchina è scura. Quindi attenzione!