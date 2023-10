Ben Sulayem zittisce i team contrari sull’entrata del team Andretti

Ben Sulayem mette a tacere i team contrari sulla scelta della FIA di far entrare Andretti come undicesima squadra in griglia

“I team di Formula 1 non hanno alcun potere su questa scelta” ha dichiarato Ben Sulayem ai microfoni di Reuters. La contrarietà in merito a questo ingresso è dovuta ad una questione di profitto, che andrebbe a diminuire con una nuova squadra in griglia. Tuttavia, come dichiarato dal Presidente FIA, la scelta sarà presa solo dalla Federazione e la FOM, con i team che dovranno solo essere silenti e accettare quel che avverrà.

È anche vero però che la FOM non vorrà di certo mettersi contro i team e quindi, nonostante il loro parere non faccia “voto” , terrà in considerazione le ostilità espresse. Ciò porterà ad uno scontro FIA-FOM? Ben Sulayem non ha dubbi: ” Se questo matrimonio andrà in crisi? Il nostro rapporto è come il Vaticano e il Papa. Non divorzieremo mai“ ha affermato – “La proprietà potrebbe cambiare, ad esempio Liberty Media potrebbe vendere. Ma non accadrà mai che questa eventuale separazione finisca in tribunale” ha infine tranquillizzato.

La FIA non indietreggerà sulla scelta

“Sono sempre ottimista, penso che Andretti sarà in Formula 1. La FIA deve giocare a favore dei costruttori o dei marchi interessati al Circus, non il contrario. Il mio sogno è quello di riempire i 12 posti disponibili e di avere un team statunitense come costruttore. Andretti potrebbe entrare in griglia anche senza un accordo commerciale” ha continuato Sulayem

“Ascolteremo le squadre, sappiamo cosa li preoccupa: il profitto, questo sport gira intorno anche a questo. Capisco i team, ma hanno alcun potere su questa decisione. La decisione spetta solo alla FIA e nessun’altro. Lo abbiamo affittato, siamo i proprietari. Quindi anche questo deve essere rispettato. Non voglio mettere in imbarazzo o all’angolo nessuno, e neanche Liberty Media e FOM, io sono qui per lo spirito di questo sport ” ha concluso, che con queste dichiarazioni, spiazzerà l’interno Circus.