Andretti: arriva la conferma dalla FIA

Via livera dalla FIA per Andretti; ma tutti gli altri?

La FIA ha dato il via libera all’Andretti Formula Racing per unirsi alla Formula 1, ma il team ora deve raggiungere un accordo commerciale con la FOM per ottenere il suo ingresso.

In una dichiarazione rilasciata lunedì, si afferma che Andretti era l’unico candidato ad essere presentato alla terza e ultima fase di selezione, che coinvolge i detentori dei diritti commerciali della Formula 1.

Ma mentre la FIA è soddisfatta dell’offerta di Andretti e ritiene che soddisfi tutti i criteri stabiliti, ciò non significa che la squadra otterrà sicuramente un posto in griglia.

Andretti ora deve raggiungere un accordo commerciale soddisfacente con la FOM, ed è nota da tempo la resistenza all’espansione della griglia oltre le 10 squadre.

Stefano Domenicali è stato coerente nel dire che qualsiasi nuova squadra avrebbe dovuto apportare un chiaro valore aggiunto al campionato.

“Come abbiamo sempre detto, dobbiamo assicurarci che la decisione sia giusta per l’azienda”, ha detto prima della pausa estiva.

“E questo è quello che penso sia il dovere della FIA e di noi insieme. Quindi questa è un’altra decisione che sarà presa nei prossimi due mesi.”

Lunedì la FIA ha rilasciato una dichiarazione sullo sviluppo di Andretti.

“Prendiamo atto delle conclusioni della FIA in relazione alla prima e alla seconda fase del processo e ora condurremo la nostra valutazione nel merito della restante domanda”, ha commentato.

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha affermato che il processo per selezionare Andretti è stato molto approfondito, motivo per cui ci è voluto così tanto tempo per completare l’analisi da quando il processo è stato aperto a febbraio.

Non solo Andretti nel prossimo futuro

E tra le speculazioni delle ultime settimane secondo cui qualsiasi incapacità di Andretti di concordare termini commerciali e di non ottenere un ingresso potrebbe innescare un’azione legale, Ben Sulayem è stato attento nell’affermare che la FIA ha seguito procedure rigorose.

“La FIA è stata molto chiara nello stabilire criteri rigorosi per l’ammissione fin dall’inizio della procedura di manifestazione di interesse”, ha affermato. “Il nostro obiettivo, dopo una rigorosa ricerca durante la fase di candidatura, era quello di approvare solo le potenziali iscrizioni che soddisfacevano i criteri stabiliti e dimostravano che avrebbero aggiunto valore allo sport”.

“La FIA è obbligata ad approvare le domande che rispettano i requisiti per la richiesta di manifestazione di interesse e abbiamo aderito a tale procedura nel decidere che la domanda di Andretti Formula Racing LLC procederà alla fase successiva del processo di richiesta”.

Prendendo tale decisione, la FIA agisce in conformità con le direttive UE sulla partecipazione e lo sviluppo degli sport motoristici.

I team di F1 devono dimostrare di avere le capacità sportive, tecniche e finanziarie per unirsi alla griglia della F1, oltre a spiegare i piani sulla sostenibilità e sull’impatto sociale positivo.

Solo quattro squadre sono riuscite ad arrivare alla seconda fase dell’analisi: Andretti, Rodin Carlin, Hitech e la squadra asiatica LKYSUNZ recentemente informata che non sarebbero stata proposta per la selezione finale.