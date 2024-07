Bearman approderà in Haas nel 2025? L’annuncio è alle porte

Da Jeddah, Bearman è in lizza per un sedile in Formula 1, possibilità che sembra concretizzarsi con Haas nel 2025. Annuncio in vista?

Con la decisione di avere Oliver Bearman come pilota di riserva della Haas, e anche della Ferrari in realtà, già a inizio stagione 2024, qualcosa si stava già muovendo. Con l’esordio nelle FP1 del numero 50 in occasione della prima gara dell’anno, tutto ha indicato una concretizzazione. Il 19enne quindi è stato fin da subito in lizza per un contratto di Formula 1. Komatsu è stato il primo a essere interessato e si è piazzato in prima linea per poter inserire Bearman nella Haas come pilota titolare nel 2025.

La scuderia americana è quindi pronta a ufficializzare il tutto, confermando così le varie indiscrezioni a riguardo. La sua performance a Jeddah aveva già dato i primi frutti e aveva già reso possibile questa sua opportunità di fare il passo successivo, visto i punti già guadagnati. Del resto anche in Formula 2, la categoria nella quale corre attualmente, si sta facendo notare. Dopo varie pole position e una vittoria nella sprint di domenica non c’è nessun dubbio.

Il pilota della Ferrari Driver Academy stava avendo difficoltà con la sua Prema, pensando addirittura che fosse più facile guidare una monoposto della categoria successiva piuttosto che questa. Tuttavia la decisione del contratto era già nell’aria e avevano già attivato questo allarme un paio di settimane fa. Il pilota britannico quindi, dopo essersi distinto in questo modo, si appresta a fare la sua entrata trionfale e confermata, in questo caso a differenza di Antonelli.

Il britannico quindi sembra confermato nel team americano per il 2025, a differenza del suo team mate È ancora in dubbio Magnussen, le cui ultime performance non hanno fatto pensare bene della sua riconferma per l’anno prossimo. Le voci del paddock hanno detto che probabilmente dovrebbe essere Ocon a prendere il suo posto, se non addirittura Bottas. Dopo la decisione di Nico Hulkenberg in aprile di firmare con Sauber, quindi manca solo il nuovo annuncio, che dovrebbe arrivare domani, secondo Formu1a.uno. Il team americano aspetta di capire cosa fare con il danese, visto l’ottimo risultato ottenuto nell’ultimo Gran Premio d’Austria. Questo fa pensare che abbia ancora delle chances per rimanere nel team, ma non sono così determinanti al momento. La problematica principale però è legata alla mancanza della firma di Carlos Sainz che ancora gira nel Circus senza una casa. Alcuni lo hanno pensato in Alpine, altri in Williams, ma nulla è certo. Le situazioni possono cambiare da momento all’altro, perciò resta tutto ancora da decidere.