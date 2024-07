Bearman in Haas: annuncio prima di Silverstone?

Il giovane pilota inglese, Bearman, affermatosi nelle prove libere di questi mesi, sembra essere pronto a entrare in Formula 1 con Haas, ma bisogna attendere Silverstone

Oliver Bearman è lì, sulla soglia della categoria e senza neanche sbracciarsi, pare essersi fatto notare fin da subito. Jeddah è stato uno dei trampolini di lancio che lo ha messo nella lista delle giovani promesse, pronte al salto. Già pilota di riserva per la Haas, Bearman si appresta a diventare parte della line up del 2025 e l’annuncio potrebbe arrivare prima del Gran Premio di Silverstone, in occasione dei suoi giri di casa.

La squadra americana ha un sedile vacante lasciato da Hulkenberg e inoltre non si sa neanche se Magnussen scalderà ancora il suo. Le prestazioni di Bearman sono ottimali ogni volta che entra in una monoposto e, nonostante con la Prema numero 3 non porti a casa risultati soddisfacenti, sembra essere molto più a suo agio con le vetture più complicate. In Arabia Saudita, dopo aver sostituito Sainz in ospedale per appendicite, non è riuscito a passare in Q3, ma la sua guida furba lo ha portato a salire al settimo posto in griglia portando con sé dei punti che nessuno si aspettava. Persino Lando Norris e Lewis Hamilton gli sono rimasti alle spalle.

Tanta fiducia e come dargli torto

La sua guida di riserva è servita più volte in Haas, nelle libere di Barcellona e Imola per esempio e Bearman farà lo stesso anche a Silverstone. Il conto alla rovescia per il suo annuncio pare agli sgoccioli e la sua conferma da Haas per il 2025 potrebbe davvero arrivare tra poco. Quindi inizio luglio potrebbe essere l’alba per lui, anche se la firma pare essere già nero su bianco da un po. Il team principal Ayao Komatsu ha dimostrato subito fiducia nel britannico, ma è lui a voler essere cauto. Difatti non c’è conferma dal giovane, né smentite. L’unica cosa è aver ammesso che non dipende da lui.

Anche se crede che “Silverstone sarà pazzesco, molte cose accadranno”. Gran Bretagna è il gran premio di casa sua, quindi sarà speciale qualora l’annuncio venisse fatto lì. “L’anno scorso correvo tanto, ma quest’anno sono molto impegnato nelle libere. Il dietro le quinte però è ancora più divertente. Sarà un weekend molto impegnativo, ma sono molto eccitato per la corsa di casa. Sono impaziente. Sarà fantastico!”, ha completato Bearman. E se è impaziente lui, noi non possiamo fare altro che seguirlo a ruota.

Francesca Luna Barone