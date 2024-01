Sargeant: “Troppa differenza tra Formula 1 e Formula 2”

Logan Sargeant si apre ai microfoni della stampa per parlare delle enormi differenze che ad oggi separano la Formula 1 e la Formula 2

Il pilota americano, Sargeant nel 2024 affronterà la sua seconda stagione in Formula 1, dopo aver fatto il “salto” dalla usuale categoria della Formula 2. Un rito che vediamo ripetersi da generazioni ormai. Un salto che può all’apparenza sembrare facile, ma stando alle parole di Sargeant non sembrerebbe così. Per questo motivo, ad oggi il giovane pilota si chiede se non ci sia troppo distacco tra le due categorie.

Il giovane pilota americano non nasconde infatti, che ci sono più di qualche elemento particolarmente difficile a cui abituarsi. Tuttavia con le sue parole ringrazia la Formula 2 per tutti gli insegnamenti che ha avuto all’interno dello sport. “Sicuramente mi ha aiutato molto. Io credo che la Formula 2 sia una grande serie, con ottimi piloti. Ma credo che il gap di differenza tra le macchine sia diventato troppo, rispetto alle aspettative.”

“Ci sono sicuramente troppi “dettagli” a cui abituarsi. E sono caratteristiche che si adattano alla vettura e a come questa riesce a performare rispetto a una monoposto di formula 2. Ci sono molte altre cose che una macchina di Formula 1 ti permette di fare rispetto a una macchina di Formula 2. In una semplicemente ti siedi e guidi, nell’altra invece ci sono molti altri aspetti da considerare e su cui devi lavorare.” In seguito il pilota americano della Williams analizza la sua prima stagione da rookie, ringraziando il team per la fiducia e il supporto che si è rinnovato con l’inizio del 2024.