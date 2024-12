Autovelox, da ora telecamere anche su auto private: passa la legge dello spione | Non puoi fidarti più nemmeno del tuo vicino di casa

In Francia, dal 2013, le auto dei conducenti privati ​​possono essere dotate di radar e multate per eccesso di velocità.

I radar sono uno dei sistemi più conosciuti per il controllo del traffico. Non solo vengono utilizzati per controllare l’eccesso di velocità, ma esistono anche telecamere usate specificamente per monitorare l’uso delle cinture di sicurezza o dei cellulari durante la guida.

Tra tutti i tipi di radar esistenti, ci sono anche i cosiddetti radar mobili e alcuni di essi sono posizionati all’interno delle automobili stesse. In questo modo le auto mimetizzate degli agenti di polizia, possono effettuare controlli di velocità sulla strada, senza per questo dare nell’occhio.

C’è un Paese in Europa che da tempo ha fatto un ulteriore passo avanti e ha installato queste telecamere nei veicoli privati. Si tratta della Francia, dove i dati mostrano che nel 2024 erano circa 400 le auto private dotate di radar installati per controllare il traffico.

Queste auto con radar incorporato sono letteralmente il terrore degli automobilisti francesi. E le telecamere possono essere montate su qualsiasi veicolo, quindi passano quasi inosservate nel traffico pur essendo ugualmente infallibili.

Come scovare le “auto spione”

In ogni caso, gli automobilisti francesi hanno un metodo per vedere quali auto private funzionano come radar e quali invece no. Questi contachilometri privatizzati sono registrati ed esiste un sito dove è possibile verificare quali modelli, e con quali targhe, possono rilevare l’eccesso di velocità. Infatti basta selezionare la regione e apparirà l’elenco.

Si prevede che l’anno prossimo queste auto dotate di radar circoleranno in altre tre regioni della Francia e il numero totale di veicoli di questo tipo in circolazione raggiungerebbe 550. L’unica regione che, per il momento, è libera da questi contachilometri è privatizzata è l’Île-de-France, dove si trova la capitale della nazione, Parigi .

Spagna: i radar privati non sono law compliant

È difficile che questi radar privatizzati raggiungano la Spagna. In questo Paese, infatti, affinché le multe per eccesso di velocità rilevate da un radar siano valide e conformi alla legge, dietro al contachilometri deve esserci un agente della polizia o della Guardia Civil.

In Italia invece non esistono macchine di questo genere, ma i radar che controllano gli eccessi di velocità delle automobili in circolazione sono installati per le strade a scorrimento veloce e devono per legge essere segnalati, oltre che avere una messa a norma e una certificazione che ne confermi il corretto funzionamento, pena la possibilità di contestare e far annullare la multa.