Autogrill, con la truffa del falso meccanico anziani stirati | 1.400€ per una gomma bucata

Autogrill, adesso il pericolo è veramente alto, la truffa del finto meccanico costa ben 1400 euro per una gomma bucata.

Continuano a tenere banco le notizie per quello che riguarda le truffe che vengono perpetuate agli scapoli degli automobilisti. Ad essere maggiormente colpiti di questa vasta, sono le persone di età avanzata, che sono cadute vittime di un giochetto che ha portato via loro somme ingenti di denaro.

L’allarme ha mai scattato da diverso tempo, il piano diabolico viene messo in atto dai malintenzionati all’interno dei parcheggi degli autogrill.quindi anche fermarsi per una sosta ristoratrice è diventato particolarmente pericoloso.

Avvertire guidatore più anziani di prestare attenzione a quello che succede non appena si esce dall’Autogrill è diventato di estrema importanza, se non si vogliono avere brutte sorprese. Purtroppo, ancora oggi le truffe sono all’ordine del giorno, e nonostante quelle che sembrano essere più prolifiche sono quelle che arrivano dal web, anche per gli automobilisti non c’è pace.

In realtà, le cronache ci riportano moltissimi esempi di quelli che possono essere i comportamenti non regolari di cui chi si mette alla guida può essere vittima. Ma scopriamo di cosa stiamo parlando.

L’allarme è stato lanciato in tutta Europa

Si chiede quindi la massima attenzione da parte di tutti i cittadini europei, per via di un diffondersi a macchia d’olio di un comportamento che mette a rischio il denaro di tutti gli automobilisti. Nonostante l’obiettivo possano essere conducenti anziani, è possibile che la truffa vengano messe in atto anche nei confronti dei più giovani. Proprio per questo motivo si riceve particolare attenzione, per proteggersi dai malintenzionati che agiscono con piani ben precisi.

Ad oggi i truffatori non sono più persone improvvisate, ma piuttosto dei veri criminali, che organizzano nei minimi dettagli e il loro colpo. Questo è il motivo per cui spesso vengono colpite alcune vittime piuttosto che altre. Questa volta ad entrare in scena è un falso meccanico, in grado di incarnare veramente chiunque.

Finti meccanici in azione

L’azione che porta via denaro agli automobilisti al capitati, questa volta vede in scena un falso meccanico. Quest’ultimo si avvicina all’automobilista dicendo che la vettura ha un problema è che si offre di ripararlo in maniera veloce. Quindi colui che è alla guida, fidandosi gli fa controllare la vettura e alla fine lo paga dopo un intervento minimo.

Ma un altro modus operandi, che di recente in Spagna, ha fatto in modo che i truffatori portassero via 1400 € alla donna malcapitata, è quello di bucare le ruote dell’automobile, per poi offrirsi per cambiarle a fronte di un pagamento anticipato.