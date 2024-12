Vano portaoggetti, la polizia avverte del pericolo: questa abitudine di tutti gli automobilisti costa migliaia di euro

La polizia avverte gli automobilisti che questa cattiva abitudine devono togliersela se non vogliono dover pagare le conseguenze. Non lasciate questo nel vano portaoggetti, è molto pericoloso.

Molti automobilisti, vivono nella convinzione, che soltanto perché l’auto l’hanno acquistata è loro di diritto. Purtroppo non funziona così, in quanto una 4 ruote è a rischio furti, tanto quanto una casa.

Per quanto cerchiate di tutelarla con antifurto, telecamere, garage e così via, i furti purtroppo, possono sempre verificarsi, nei posti più impensati, come per esempio davanti la scuola dei vostri figli, o mentre svolgete quella commissione veloce in panetteria.

Per questo motivo la polizia ha voluto rilasciare un consiglio molto importante a tutti gli automobilisti. Dovrete togliervi questa abitudine molto pericolosa, non lasciate questo oggetto nel vano portaoggetti.

Piccoli trucchi per cercare di non farvi rubare l’auto

L’automobile è un bene molto prezioso per chi riesce ad acquistarla. Non solo vi aiuterà a spostarvi finalmente da un luogo all’altro, senza dover più ricorrere a mezzi pubblici vari, ma in determinati contesti, vi permetterà di raggiungere la vostra destinazione nella metà del tempo. Purtroppo, per quanto facciate sacrifici per poterla acquistare, ai ladri poco importa di questo e se troveranno il momento propizio, proveranno comunque a portarvela via.

Per questo motivo, ci sono piccoli trucchi e accorgimenti che potreste adottare per cercare di rendergliela per lo meno, il più difficile possibile. Sicuramente investire in un buon antifurto è un metodo efficace, così come quello di installare una telecamera, per poter visionare sempre la vostra auto dall’app del telefono. Non lasciate il veicolo in strade poco frequentate e prive di illuminazione, anche i parcheggi interni dei vari supermercati potrebbero essere un pericolo, se non sottoposti a videosorveglianza. Inoltre se potete, lasciate la vostra auto dentro al garage o box auto di notte, quando rientrate in casa.

Cosa non lasciare nel vano portaoggetti

Tra tutte queste raccomandazioni ce n’è una che la polizia sta trasmettendo spesso ai propri cittadini, per cercare di limitare il più possibile, i danni da furto auto, tornati purtroppo in auge, in questi ultimi anni. La microcriminalità, è aumentata a dismisura in questo ultimo decennio, per questo azioni semplicissime, come quella di lasciare le chiavi di casa nel vano portaoggetti, potrebbero portare a seri problemi.

Tra i documenti presenti in auto, molto spesso viene riportato anche il vostro indirizzo, in quanta maniera i delinquenti, oltre ad avare la vostra chiave, sapranno anche dove andare e così, mentre voi siete per esempio impegnati a fare la spesa, loro vi svaligeranno casa, in pochi minuti. Il consiglio quindi è quello di non lasciare nulla all’interno dell’auto che possa attirare i ladri, come per esempio oggetti di valore, carte di credito, dispositivi elettronici, zaini e borse, biciclette e così via.