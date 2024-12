Autovelox, multa nulla se vedi l’auto dei vigili in questa posizione | Neanche loro lo sanno

Se vedi l’auto dei vigili che stanno provvedendo al controllo con autovelox, la sanzione è nulla, ma nemmeno loro lo sanno.

Con l’introduzione del nuovo codice della strada, sono aumentati i controlli che vengono messi in atto all’interno delle nostre città. Le forze dell’ordine e in primis i vigili urbani, sono chiamati a rapporti ulteriore, per vigilare in strada quello che succede e quali sono i trasgressori.

Particolare attenzione viene posta nei confronti di coloro che non rispettano una delle regole basilari, per poter avere strade più vicine, ovvero il limite di velocità. Quando l’automobilista supera quella che è la velocità indicata come massima, su una specifica strada, mette a rischio se stesso e anche tutti gli altri utenti cittadini.

Considerando le numerose polemiche che si sono aperte nei confronti degli autovelox fissi, le forze dell’ordine hanno ben pensato di mettere in atto controlli della velocità con apparecchi mobili, posizionandosi con la propria automobile in alcuni posti strategici del territorio.

Peccato che se l’automobile parcheggiata in questo specifico modo, quello che si rischia è che le sanzioni vengano annullate.

Anche per gli autovelox ci sono delle regole da seguire

Possiamo affermare che gli autovelox sono sempre più diffusi sulle strade italiane, questo nonostante le numerose polemiche che proprio nei loro confronti, si sono aperte negli ultimi mesi. In effetti occorre ammettere che ci sono luoghi in cui si è fatto un utilizzo sproporzionato di tali apparecchiature, probabilmente in alcuni casi, non sono nemmeno necessarie come molti ci vogliono far credere. La regolamentazione adeguando ci dice che essi dovrebbero essere posizionati sui tratti di strada particolarmente pericolosi, o su cui già in passato, ci sono stati degli incidenti proprio per la guida a elevate velocità.

Nella realtà dei fatti anche gli autovelox, tanto quelli fissi quanto quelli mobili, devono seguire specifiche regole del codice della strada.in particolare essi devono essere un solo posizionati in luoghi strategici, ma anche essere opportunamente segnalati all’automobilista.

La regola che in pochi conoscono

Gli attuali fatti di cronaca hanno portato alla luce una regola che probabilmente in pochi conoscevano. Quello che è successo è un caso particolare in cui l’automobilista ha potuto avere l’annullamento della sanzione. Il tutto si sarebbe verificato sulle strade laziali, poco più di un anno fa un automobilista ricevuto una multa per eccesso di velocità, ma una foto è andata a suo favore e gli ha permesso di evitare il pagamento.

Nella particolarità del caso, l’auto della polizia che stava provvedendo al controllo, era parcheggiata in divieto di sosta e questa ha fatto in modo che la multa venisse annullata.