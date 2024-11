Auto usata, non comprarla sul marketplace di Facebook: prendi una bidonata che ti ricordi tutta la vita

Acquistare un’auto usata su Facebook Marketplace può essere un’azzardo: questo canale è perfetto per i truffatori

L’acquisto di un’auto usata è un’operazione che richiede attenzione e cautela. Negli ultimi anni, piattaforme come Facebook Marketplace hanno facilitato la compravendita tra privati, ma al contempo hanno aperto le porte a nuove tipologie di truffe. Purtroppo, la facilità con cui è possibile pubblicare annunci e la distanza fisica tra venditore e acquirente hanno reso questo canale particolarmente appetibile per i truffatori. Perché diffidare? Un’offerta che sembra troppo bella per essere vera, è quasi sicuramente una truffa. Un prezzo nettamente inferiore alla media di mercato per un’auto in ottime condizioni dovrebbe far scattare immediatamente un qualche dubbio.

Campanelli d’allarme

Acquistare un’auto usata su Facebook Marketplace può essere rischioso, ma non impossibile. Alcuni dei consigli riportati di seguito possono fornirti un’punto di vista differente su questa tipologia di operazioni. I truffatori spesso inventano storie per giustificare situazioni insolite, come la necessità di vendere l’auto in fretta a causa di un trasferimento all’estero o di un’eredità. Il loro intento è di creare un senso di urgenza, spingendoti a prendere una decisione affrettata. Non farti influenzare e prenditi tutto il tempo necessario per riflettere. Un venditore serio sarà sempre disposto a farti visionare l’auto dal vivo. Se insiste per concludere l’affare a distanza, con la scusa di essere impegnato o di vivere lontano, è meglio diffidare. Inoltre se le immagini dell’auto sono poche, sfocate o mostrano solo dettagli specifici, potrebbe essere un tentativo di nascondere difetti o danni.

Come tutelarsi

L’acquisto di un’auto usata può rappresentare un’ottima opportunità per risparmiare, ma richiede una certa dose di cautela, soprattutto se si decide di rivolgersi a piattaforme online come Facebook Marketplace. La prima cosa che serve per acquistare un’auto usata on-line è l’informazione. Chiedi al venditore di mostrarti un documento d’identità e cerca di ottenere più informazioni possibili sui documenti dell’auto. Controlla se ha un profilo social attivo e se le informazioni fornite corrispondono. Evita di effettuare pagamenti in contanti o tramite bonifico bancario, preferendo invece metodi di pagamento tracciabili come carte di credito o PayPal. In alcuni casi, è possibile utilizzare servizi di pagamento escrow, che trattengono il denaro fino a quando l’acquisto non viene completato con successo. Prima di concludere l’affare è buona consuetudine quella di far visionare l’auto da un meccanico per accertarsi delle condizioni. Un professionista sarà in grado di individuare eventuali difetti nascosti.