Guida col cappotto, l’articolo 169 sull’autodisciplina parla chiaro | La normativa scivolosa che non proibisce né consente, se sbagli è colpa tua

Oggi vi parleremo dell’articolo 169 sull’autodisciplina del guidatore, il quale parla anche della guida col cappotto. La colpa è solo tua se commetti questo errore.

I professionisti del settore, qualunque esso sia, dopo aver studiato e fatto corsi di aggiornamento in merito, sanno sempre quale atteggiamento seguire in base al contesto di riferimento. L’abbigliamento corretto per svolgere quella determinata azione è fondamentale per essere sempre in sicurezza.

Per farvi un esempio, come potrete notare, i piloti di Formula 1 o della MotoGP, indossano particolari tute di protezione, con casco, guanti e scarpe apposite e così via. I cittadini non si rendono conto di quanto mettano in pericolo la propria vita quando scelgono un vestiario non consono, come per esempio andare in moto con le infradito e i pantaloncini corti.

In merito alla guida in auto, c’è l’articolo 169 del Codice della Strada, che fareste meglio a leggere, in modo da capire perché la guida con il cappotto non è indicata. Anche perché in base all’autodisciplina, alla fine è sempre colpa vostra.

I consigli per guidare in inverno

Quando arriva l’inverno, non è piacevole guidare in un’auto fredda, anche perché la temperatura all’interno dell’abitacolo può scendere vertiginosamente, per questo motivo la prima azione che ci viene da fare è quella di entrare in auto super coperti con cappotti, sciarpe e cappelli, in attesa che il riscaldamento faccia il suo corso. Molti poi si spogliano dei vari strati in movimento per risparmiare tempo.

Questa pratica è sbagliatissima, perché non avreste il pieno controllo del veicolo, visto che utilizzate le mani per togliervi gli indumenti anziché tenerle sul volante, inoltre lo sbalzo di temperatura caldo/freddo, potrebbe farvi ammalare. Per questo motivo sono due le azioni che potreste fare. O vi togliete la giacca e tutto il resto prima di partire e attendete con pazienza che la temperatura si alzi dopo aver acceso il riscaldamento, oppure partite vestiti e quando i gradi si saranno alzati, vi fermate e in sicurezza provvedete a togliervi qualche strato di vestiario.

L’articolo 169 del Codice della Strada

L’articolo 169 del Codice della Strada dice: “il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta di abbigliamento e accessori, al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi”. Questo vuole indicare che spetterà al guidatore quindi optare per un vestiario corretto, per evitare inutili sinistri, dovuti alla mancanza di controllo del veicolo. Per questo non dovreste guidare con il cappotto, il quale vi limiterebbe nei movimenti.

Ricordatevi che la legge non vi dice come dovrete vestirvi, ma vi darà la colpa qualora succedessero incidenti per colpa vostra, perché magari quel giorno avete deciso di indossare i guanti non appositi, perdendo così il controllo del volante.