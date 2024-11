Superbollo, finalmente il trucco per scansarlo una volta per tutte | Comprati la potenza che vuoi senza diventare povero

Hai sempre sognato un’auto sportiva con un motore ruggente? Attenzione, perché il tuo sogno potrebbe avere un prezzo nascosto: il Superbollo

Il Superbollo è una tassa aggiuntiva al bollo auto che colpisce i veicoli con una potenza superiore a 185 kW. In parole povere, se la tua auto è particolarmente potente, dovrai pagare un extra allo Stato. Lo scopo del Superbollo è quello di tassare i veicoli più inquinanti e potenti, scoraggiandone l’acquisto e incentivando l’utilizzo di mezzi più ecologici. Il calcolo è abbastanza semplice: Sottrai 185 kW dalla potenza totale della tua auto. L’importo ottenuto al punto precedente va moltiplicato per 20 euro. Questo è l’importo aggiuntivo che dovrai pagare ogni anno. Facciamo un esempio. Se la tua auto ha una potenza di 250 kW, l’eccedenza sarà di 65 kW (250 kW – 185 kW). Moltiplicando 65 kW per 20 euro, otterrai un Superbollo annuale di 1.300 euro. Sebbene il calcolo base del Superbollo sia nazionale, alcune regioni potrebbero applicare maggiorazioni o riduzioni aggiuntive. È quindi importante informarsi presso la propria regione di residenza.

Riduzioni del Superbollo in base all’età del veicolo

Come già evidenziato in precedenza, il superbollo è una tassa aggiuntiva che grava sulle autovetture con una potenza superiore a una certa soglia. Va pagato dal proprietario del veicolo alla data di scadenza del bollo. Anche chi ha un’auto in leasing è tenuto a versare questa tassa aggiuntiva. Generalmente si paga insieme al bollo auto, solitamente tramite modello F24. Introdotta per tassare i veicoli più performanti, ha generato numerose discussioni e critiche. Ma c’è una buona notizia per chi possiede auto potenti ma vecchie: il Superbollo diminuisce con il passare degli anni. Dopo 5 anni è prevista una riduzione del 40% (12 euro per kW eccedente); dopo 10 anni la riduzione è del 70% (6 euro per kW eccedente); dopo i 15 anni, riduzione dell’85% (3 euro per kW eccedente).

Quali auto sono esenti dal Superbollo?

Non tutte le auto potenti sono soggette al Superbollo. Di seguito verranno riportate alcune delle eccezioni più comuni. Ad esempio i veicoli immatricolati da molti anni e iscritti ai registri storici spesso sono esenti da questa tassa. Inoltre, molte regioni offrono incentivi e esenzioni per i veicoli a basse emissioni, incluso il Superbollo. Anche alcune auto speciali (Veicoli adibiti a servizi di emergenza/soccorso o veicoli per disabili), per particolari caratteristiche tecniche o usi specifici, possono essere esentate. Per capire se la tua auto è soggetta al Superbollo e se rientra in qualche eccezione, ti consigliamo di consultare il sito della tua Regione o rivolgerti all’ACI.