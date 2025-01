Auto di seconda mano, il mio meccanico mi ha dato una dritta: “presentati lì con una calamita in mano”

La crescita del mercato dell’auto di seconda mano è davvero importante e va approfondita. Ecco una dritta di una meccanico che ti fa svoltare.

Strano davvero, anche se a pensarci bene fino a un certo punto: se la crisi del mondo dell’elettrico si sta allargando sempre più anche in questo 2025, è direttamente proporzionale alla crescita di quel segmento di mercato dell’auto di seconda mano abbastanza rilevante. Una crescita davvero importante che va approfondita.

Il mercato delle auto usate ha registrato una crescita notevole negli ultimi anni, spinto in primis dall’aumento dei prezzi dei veicoli nuovi e dalla domanda di alternative più economiche. Per quanto l’UE (e non solo) stia spingendo sul mercato dell’elettrico come unica soluzione per arrivare a quel benedetto 2035 dove ci si prefigge di ridurre del 100% le emissioni di CO2 dal 2035. Domani chissà, a oggi non ci sono proprio le basi guardando il crollo del mercato dell’elettrico.

Occhi puntati sul mercato dell’auto di seconda mano, dunque. Anche se la mancanza di regolamentazione di questo segmento e la velocità con cui queste transazioni vengono concluse, possono generare situazioni di frode, in cui gli acquirenti acquistano auto con difetti nascosti o danni strutturali non dichiarati.

In questo mondo esiste altri rischi: pensiamo di aver fatto un affare e ci ritroviamo ad aver acquistato un veicolo con gravi problemi meccanici, con un chilometraggio alterato, incidentato senza saperlo. E qui ci vengono in soccorso i meccanici, quelli sinceri e affidabili.

Tecniche di acquisto

Da Scotty Kilmer, noto ed esperto meccanico sui social con più di 50 anni di esperienza nel settore alcune dritte sulle tecniche di acquisto di un’auto di seconda mano. In primis un monito, sempre occhi aperti perché alcuni venditori ricorrono a tecniche come l’uso di stucchi per nascondere i danni alla carrozzeria, che possono rendere difficile per un acquirente inesperto individuare problemi con il motore.

Scotty Kilmer ha condiviso un trucco semplice ma efficace per identificare se un’auto di seconda mano ha subito danni significativi. In uno dei suoi video, spiega che una calamita può essere uno strumento chiave per rilevare le riparazioni dello stucco.

La calamita-svolta

Questo metodo ci permette di scoprire se i pannelli sono stati riparati con materiali non magnetici, il che indicherebbe che l’auto ha subito qualche tipo di impatto precedente. Per effettuare il test Kilmer consiglia di passare delicatamente la calamita su diverse zone del veicolo e verificare se ci sono punti in cui non aderisce correttamente.

Oltre la calamita svolta, ecco un altro consiglio: osservare attentamente gli spazi tra i pannelli dell’auto. Se ci sono notevoli differenze nelle dimensioni di questi spazi all’interno del veicolo, potrebbe essere stato riparato dopo un incidente. Occhio alle fessure, sia dello sportello, lato conducente, sia lato bagagliaio: se la chiave non ha nemmeno lontanamente le dimensioni del foro, sappiamo che è stata distrutta”.