Auto usata: occhio alla tattica dell’odometro, lo usano i furboni degli autosaloni per rifilare i catorci

La tattica dell’odometro preoccupa tutti coloro che vogliono acquistare un’auto usata. In questo modo paghi una fortuna un vero catorcio.

Comprare un’automobile usata è molto comune negli ultimi anni, soprattutto per coloro che proprio non possono avere accesso a una macchina nuova di zecca. Negli ultimi anni il mercato automobilistico ha subito una crisi di portata internazionale.

Moltissimi i fattori che avrebbero influito su tutto questo, in articolare l’arrivo delle auto elettriche che avrebbero reso alquanto diffidenti gli automobilisti. Senza considerare poi l’aumento dei prezzi che ha creato non poche problematiche. L’automobile è un bene a cui è difficile rinunciare, ma acquistarne una sembra essere solo per ricchi.

L’accesso al credito è diventato difficile, occorrono delle garanzie che non tutti hanno, senza considerate poi, chi non può chiedere prestiti per situazioni pregresse.

Ecco che allora, in una prospettiva di questo genere, affidarsi alle automobili usate, sembra essere l’unica scelta possibile. Ma il vero problema sono il gran numero di truffe a cui occorre prestare attenzione.

Auto usata: come capire se te la stanno vendendo al prezzo giusto

Il timore maggiore di chi acquista un’automobile usata è sicuramente quello di essere truffati, scegliere una macchina che ci viene propinata come quasi nuova e invece è un vero catorcio. Pagare un prezzo un po’ troppo elevato, di sicuro non è ciò che gli automobilisti si augurano. Quindi quello che occorre comprendere è come comprendere se la vettura sia veramente valida, come sembra.

La vettura deve essere controllata in ogni singolo elemento, la vernice, possibili pezzi cambiati, i sedili. Se il sedile del guidatore è un po’ troppo rovinato, forse è il caso di valutare un’altra vettura e a buon mercato è possibile acquistare un apparecchio che misura lo spessore della vernice, per comprendere se il carrozziere è intervenuto sulla macchina per possibili incidenti. Ma il contachilometri è forse l’elemento che meglio ci indica il valore dell’automobile, ma siamo sicuri che non ci dica delle bugie?

Odometro manomesso: attenzione a questi particolari

Odometro è semplicemente un altro nome con cui viene definito il contachilometri. La truffa della sua manomissione è molto più comune di quello che si possa credere e proprio per questo motivo occorre prestare articolare attenzione ad alcuni particolari. Meno chilometri ha percorso l’auto e maggiore sarà il suo valore, quindi è semplice comprendere che valutare la sua veridicità è importantissimo.

Il modo più semplice per riuscire ad avere un quadro chiaro della vettura che si ha davanti è sicuramente quello di leggerne i documenti, oltre a controllarne il livello di usura. Se quest’ultima è molto elevata, come può la vettura aver percorso pochi chilometri? Inoltre si ricorda che il portare dell’automobilista, inserendo solo la targa della vettura, permette di visionarne i chilometri percorsi.