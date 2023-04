I commissari di gara ritengono che dovrebbero prendere in considerazione modifiche ai regolamenti riguardanti la ripartenza da fermo dopo il caos in Australia.

Mentre infuria un dibattito separato sul fatto che le ripartenze da fermo siano o meno una buona idea dopo il caos di fine gara a Melbourne, un altro problema è emerso all’inizio dell’evento.

Con la bandiera rossa al settimo giro causata da Albon, la direzione gara ha optato per la ripartenza.

Le regole richiedono che la safety car guidi le vetture in formazione per la ripartenza, prima di rientrare ai box.

Ma questa volta la situazione ha rischiato di scatenare un grave incidente. Il leader della corsa, Lewis Hamilton, aveva rallentato il ritmo sul giro di formazione in testa mentre le vetture che recuperavano terreno si avvicinavano al gruppo ad alta velocità.

Quando ha rallentato dopo essersi unito alla parte posteriore del treno, altri dietro di lui sono stati colti di sorpresa. Molti hanno dovuto frenare improvvisamente per evitare un incidente.

Sergio Perez della Red Bull con Guanyu Zhou dell’Alfa Romeo, Logan Sargeant della Williams e Valtteri Bottas sull’Alfa Romeo; tutti loro con varie manovre hanno evitato un grave incidente.

Kevin Magnussen , che si è avvicinato ad alta velocità alle vetture in rallentamento, ha dovuto evitare un’azione con la sua Haas e correre sulla ghiaia per evitare un incidente.

I commissari hanno ritenuto che nessun pilota fosse particolarmente responsabile di quanto accaduto

Gli steward hanno dichiarato: “Quando Russell e le auto dietro hanno raggiunto le auto davanti, hanno incontrato un significativo delta di velocità tra i due gruppi, risultando in una situazione in cui un certo numero di auto ha dovuto intraprendere un’azione evasiva”.

“Non era affatto una situazione ideale dal punto di vista della sicurezza. Anche se la partenza di Russell è stata lenta, non abbiamo ritenuto necessario o opportuno penalizzare Russell per una partenza lenta dalla pit lane, quindi non abbiamo preso ulteriori provvedimenti”.

Tuttavia, i commissari ritengono che il regolamento relativo alla procedura del giro di formazione possa essere migliorato, soprattutto quando si tratta del leader che detta il ritmo.

L’articolo 58.8 del regolamento sportivo stabilisce che l’auto in testa deve rimanere entro 10 auto di lunghezza dalla safety car prima della ripartenza quando le luci sono accese.

Tuttavia, quando viene dato il messaggio che ci sarà una ripartenza da fermo, le luci della safety car si spengono e il leader può retrocedere.

L’articolo 58.11 del regolamento sportivo afferma: “A questo punto la prima vettura in linea dietro la safety car può dettare il ritmo e, se necessario, rimanere dietro di essa per più di dieci (10) lunghezze”.

I commissari ritengono che questa libertà per la vettura di testa di dettare il ritmo così presto nel giro potrebbe essere affrontata con regole migliori.

“Riteniamo che parte del problema sia il regolamento che consente alla vettura di testa di stabilire il ritmo anche quando la ripartenza prevede una partenza da fermo dalla pit lane (al contrario di una partenza lanciata).

Questo dovrebbe forse essere esaminato in futuro per vedere se è appropriato per un riavvio di questa natura”.