GP Australia, spettatore ferito dai detriti della Haas di Magnussen

Un GP Australia che poteva concludersi in tragedia a causa di un detrito della monoposto di Magnussen che, ha ferito un tifoso che si trovava in curva due al momento dell’impatto

Il GP Australia che resterà vivo nella mente di Will Street, il tifoso ferito da un detrito volato dalla Haas di Kevin Magnussen. Will è un grande tifoso di Formula 1, viene spesso difatti all’Albert Park. Non avrebbe mai pensato di essere un giorno, di essere il protagonista di uno spiacevole episodio come questo.

L’incidente del pilota #20 della Haas, è avvenuto in curva due. L’impatto col muro, ha spezzato la sospensione della posteriore destra della sua monoposto, facendo staccare la gomma che, ha percorso pericolosamente la pista, facendo volare diversi detriti. Will era lì, dietro le barriere, quando, è stato colpito e ferito da un detrito che gli ha provocato, un taglio sanguinante sul braccio.

La sicurezza in Formula 1 non deve mai essere sottovalutata

“Mi ha preso il braccio e sono rimasto lì a sanguinare”, ha dichiarato alla radio locale 3AW – “Se avesse colpito la mia fidanzata, l’avrebbe colpita alla testa. Parte del detrito era ormai a brandelli e molto tagliente, se mi avesse colpito da un’angolazione diversa, forse non sarei qui a raccontare.“ Fortunatamente, il tifoso è stato lievemente ferito, prendendosi solo, un grande spavento

L’amministratore delegato del GP d’Australia, Andrew Westacott, ha descritto l’incidente come un caso unico ed isolato: “C’era uno dei nostri ingegneri che l’ha visto, ed è davvero raro come episodio. Detriti che riescono a superare le barriere di protezione, conforme ai nostri regolamenti. Spero che il ragazzo stia bene. Ci ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si tratta di F1” ha concluso. Una tragedia sfiorata, e per tale motivo, la FIA deve migliorare la sicurezza all’interno dei circuiti, affinché non avvengano più episodi simili