Aston Martin: i prossimi aggiornamenti quando?

Mike Krack, team principal della scuderia di Silverstone, ha tracciato una mappa dei prossimi aggiornamenti che verranno introdotti sull’Aston Martin

Azerbaijan, Emilia Romagna, Canada e Gran Bretagna sono i Gran Premi scelti per apportare gli aggiornamenti più significativi, ma porteranno l’Aston Martin alla vittoria? Il team inglese ha sicuramente fatto un gran passo avanti rispetto alla passata stagione, trascinato da un fenomenale Fernando Alonso che ha ottenuto tre podi in tre gare.

L’asturiano ha portato la squadra dalla settima alla seconda posizione nel Campionato Costruttori, sbaragliando avversari di grande spessore come Mercedes e Ferrari. Il tutto senza contare la presenza/assenza di Stroll, che dopo l’incidente in bici poco prima dell’inizio della stagione motoristica, costatogli la frattura di entrambi i polsi, sta faticando a ritrovare la sua forma migliore.

Aggiornamenti senza sosta per Aston Martin?

Nonostante i risultati sorprendenti la squadra britannica non si dà pace. Nella factory infatti, si continua a lavorare per portare quanti più aggiornamenti possibili sull’Aston Martin di Alonso e Stroll. Lo stesso Mike Krack ha confermato che in Australia non hanno avuto a disposizione grandi migliorie, ma che arriveranno al prossimo Gran Premio, in Azerbaijan. Inoltre, ci saranno anche nuove modifiche a Imola, Montreal e Silverstone.

“Abbiamo alcune piccole cose da provare qui – Australia – mentre continuiamo a conoscere l’AMR23. Ma non è nulla che possa davvero essere definito un aggiornamento. Stiamo ancora cercando di identificare i punti di forza, i punti deboli, dove dobbiamo migliorare e dove dovremmo concentrarci”, ha detto Krack. “I maggiori miglioramenti arriveranno più tardi. Avremo alcuni nuovi pezzi a Baku, Imola, Montreal e alcuni a Silverstone. Porteremo ogni piccolo aggiornamento non appena sarà pronto, piuttosto che aspettare di raggruppare tutto in grandi pacchetti. È un approccio che ha funzionato bene per noi l’anno scorso con l’AMR22“.

Il podio non sarà sempre alla portata

Allo stesso tempo il lussemburghese ha voluto smorzare l’euforia scatenatasi intorno al team dopo le tre gare appena trascorse. C’è la consapevolezza che non si potrà sempre terminare una gara sul podio. L’obiettivo è quello di far punti e massimizzare le possibilità a ogni Gran Premio. In caso contrario però, non deve esserci spazio per la delusione.

“Abbiamo una buona inerzia, ma non finiremo sempre sul podio, e non voglio vedere nessuno deluso se finiremo quarti, quinti o sesti. L’importante è rimanere vicini al nostro miglior livello e avere entrambe le vetture in zona punti. Siamo competitivi al momento e dobbiamo fare molti punti ovunque”, ha concluso il team principal.

Alice Lomolino