Audi vota per l’acquisizione totale della Sauber

Con un nuovo CEO Audi, si temeva che l’azienda tedesca potesse fare dietrofront: la nuova mossa inaspettata, invece, fa ben sperare il team

Ormai non c’è alcun dubbio: Audi si impegna al 100% per la sua entrata in Formula 1 nel 2026. Partita dall’acquisto del 25% delle somme della Sauber all’inizio dello scorso anno, la Audiha votato per un’acquisizione totale. Mettendo così a tacere i dubbi sorti su una possibile perdita di interesse rispetto all’ingresso nella categoria regina. Dopo la sostituzione del CEO Markus Duesmann con Gernot Dollner, molto più scettico riguardo questo progetto.

Questa veloce e definitiva risposta della Audi, invece, fa ben sperare tutti gli uomini e le donne del team Sauber. Xevi Pujolar, capo dell’ingegneria di pista della Sauber, ha commentato in modo entusiasta la notizia. “Sicuramente è incoraggiante per il futuro.” ha affermato. “Ma dobbiamo pensare anche a oggi, no?“.

SAUBER FIDUCIOSA PER L’ACQUISIZIONE AUDI

“Direi che è importante in termini di budget e di cosa possiamo costruire nel prossimo anno e mezzo o due, prima che l’Audi arrivi completamente e noi diventeremo Audi“. Pujolar riconosce che preparare un terreno fertile nelle prossime due stagioni è fondamentale per garantire il successo del team con l’ingresso di Audi.

“E’ per avere la squadra pronta. E dobbiamo fare tutto ciò che possiamo, ora, per costruire quella squadra, in modo che sia pronta quando conta. Ma in quel momento, vogliamo essere ancora competitivi e vogliamo lottare per i punti in ogni singola gara“.

Il team Sauber, sotto il nome di Stake F1 Team, ad oggi non ha raccolto granché nei primi due Gran Premi della stagione, restando vertiginosamente al di fuori della zona punti. “Dirò che, nonostante tutti i problemi che abbiamo, questo ci dà energia e una mentalità positiva.” commenta Pujolar. “Che ciò che sta per arrivare è meglio, e che c’è una luce alla fine del tunnel, solo per assicurarci di avere successo. Questo è quello che vogliamo fare. Per avere successo“.