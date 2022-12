Audi punta in alto: in Formula 1 per vincere al più presto

Audi e Formula 1: potrà essere un progetto vincente?

L’Audi si sta preparando al meglio in vista del suo ingresso in Formula 1 nel 2026. La casa tedesca, dopo aver stretto la partnership con Sauber punta molto in alto in ottica futura. A ottobre era stata confermata l’alleanza tra la casa tedesca e quella svizzera con due ruoli differenti. Infatti, Audi si occuperà di fornire i propulsori, mentre Sauber avrà il compito di sviluppare i telai nella loro base ad Hinwil, in Svizzera. Con questo binomio la casa tedesca si augura di poter lottare per le posizioni che contano. Una sfida di certo non impossibile vedendo i successi che Audi ha ottenuto nel Motorsport, fra i tanti la 24 Ore di Le Mans, ma sicuramente non troverà vita facile.

Audi x Sauber: The strategic partnership with the Sauber Group is the next important milestone on our road to @F1. The Swiss squad will be competing as an Audi factory team from 2026. #Audi #F1 #Formula1 #FutureIsAnAttitude pic.twitter.com/476HjWJ0Yh — Audi Sport (@audisport) October 26, 2022

Gli obiettivi del team tedesco

L’Amministratore Delegato di Audi, Adam Baker, ha sottolineato quali sono gli obiettivi futuri del team: “Stiamo lavorando per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Vorremmo riuscire a competere per vincere entro tre anni dal nostro ingresso. I nuovi regolamenti tecnici per quanto riguarda il motore permettono a chiunque di entrare ed essere da subito competitivo. Inoltre, con il budget cap tutti partono alla pari e tutti affrontano la stessa sfida.”

Ad Audi non spaventa la pressione

Continuando, Baker riconosce che ci sono sfide da affrontare per il team, ma ritiene di essere preparato per qualsiasi pressione possa incontrare: “Sentiamo già la pressione dall’esterno, ma ce lo aspettavamo. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma abbiamo già un’idea di chiara di come arrivare al successo nel 2026. Questo sicuramente inasprisce la pressione al nostro interno ancora di più.” Inoltre, all’inizio di dicembre è stato annunciato Andreas Seidl, ex McLaren Team Principal come CEO di Sauber a partire dalla prossima stagione al posto dell’uscente Vasseur passato alla Scuderia di Maranello.

Lorenzo Apuzzo