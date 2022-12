Vettel e Alonso: amici o nemici? Nel podcast ufficiale della Formula 1, Beyond The Grid, il quattro volte campione del mondo lo racconta

Vettel e Alonso rivali in pista e nella vita? Il tedesco analizzando la sua lunga carriera, menziona le agguerrite battaglie col pilota spagnolo. Ma andiamo a scoprirne di più. Sebastian Vettel è sicuramente uno dei piloti più amati in Formula 1: 53 vittorie, 4 titoli mondiali, 57 pole position, oltre ad essere un’anima rossa indomabile. Oltre al suo talento, si è reso protagonista in varie campagne, come la lotta per i diritti di genere e i messaggi di solidarietà per il conflitto in Ucraina, che lo rendono uno dei piloti più apprezzati in tutto il mondo.

#F1 Como siempre, #SebastianVettel dando la mejor nota en humanismo. Llevó a Bahrein este diseño de casco con los colores de Ucrania, en protesta por la guerra provocada por Rusia. Entre otros detalles el casco tiene inscripta la letra de Imagine, ese ‘himno’ de John Lennon. pic.twitter.com/PxtrALS2kb — Fernando Tornello (@F1Tornello) March 10, 2022

In Beyond The Grid, il podcast ufficiale di Formula 1, il pilota tedesco ha analizzato la sua carriera. Dagli esordi sino al suo ritiro, raccontando i momenti più salienti. Uno di essi è la dura lotta avvenuta con Fernando Alonso, uno dei suoi più temuti rivali in pista. Celebri le battaglie serrate nelle stagioni 2010 e 2012 dove il tedesco e lo spagnolo, allora rispettivamente piloti Red Bull e Ferrari, lottarono sino all’ultima gara per la conquista del titolo mondiale. “È uno dei miei momenti preferiti”, ha difatti dichiarato il tedesco.

Per Seb, l’asturiano è uno dei rivali più forti, ma fuori dalla pista…

Il pilota tedesco considera il #14 dell’Aston Martin uno dei suoi rivali più forti. “Valuto Alonso come un ottimo pilota. Penso che abbia un grande talento naturale, una determinazione incredibile, grande istinto in gara: tutti fattori che non hai mai perso”, ha assicurato il quattro volte campione del mondo. L’asturiano è stato un rivale davvero ostico per il pilota tedesco.

“Penso che sia un grande rivale, uno dei più tosti che abbia mai avuto, nelle battaglie non si tira mai indietro, ed è anche molto rispettoso. Mi sono davvero divertito a gareggiare con lui” ha affermato. Tutt’altra storia sembra invece esserci nella vita privata, dove il pilota tedesco ammette di non avere rapporti con Alonso, sostenendo che fra le varie cause, c’è una grande differenza caratteriale tra i due.

“Come persona, però, non lo conosco davvero. Non direi che non andiamo d’accordo, penso che ci rispettiamo l’un l’altro, ma non credo che ci siamo mai conosciuti davvero. Non abbiamo mai avuto quel momento come è accaduto con Lewis che ci ha uniti, forse siamo semplicemente troppo diversi. Per quanto io vada d’accordo con Lewis e abbiamo cose di cui parlare, con Fernando non abbiamo mai avuto la chimica per entrare davvero in sintonia”, ha concluso. Sboccerà mai questa amicizia? O rimarrà soltanto una grande rivalità sportiva?

Valeria Caravella