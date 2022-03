Aston Martin: “Una vettura competitiva sarà fondamentale per la permanenza di Vettel”

Le decisioni sul futuro di Sebastian saranno probabilmente determinate dalle prestazioni della squadra nella stagione ormai alle porte

L’Aston Martin si è presentata ai blocchi di partenza del campionato 2021 sull’onda dell’entusiasmo del quarto posto tra i costruttori conquistato nella stagione precedente. Gli ottimi risultati del 2020, uniti all’arrivo del quattro volte del mondo Sebastian Vettel, lasciavano presagire un anno da protagonisti. Tutte queste aspettative, invece, sono state deluse. Aston Martin non è riuscita ad andare oltre il settimo posto finale, mentre Vettel si è dovuto accontentare di una mesta dodicesima piazza in classifica piloti. Nel 2022 sarà necessario risalire la china, altrimenti il tedesco potrebbe decidere di lasciare la squadra.

Il nuovo team principal di Aston Martin, Mike Krack, si è espresso con grande chiarezza sulla questione Vettel. “È naturale che un pilota come Sebastian, quattro volte campione del mondo, non sia molto interessato a gareggiare per la quindicesima posizione, così come per la dodicesima o l’ottava”, ha affermato. “Il nostro compito è quello di fornirgli una vettura competitiva, o, per meglio dire, una squadra strutturata in maniera efficiente. Sebastian è una persona intelligente, e non si limiterà a giudicare le prestazioni della monoposto di quest’anno. Le sue valutazioni prenderanno in esame la situazione nel suo complesso, con uno sguardo al potenziale del team per il futuro“.

Vettel e Aston Martin: le prospettive per un futuro ancora insieme

“Se riusciremo a garantirgli delle buone prospettive per gli anni a venire, credo che avremo la possibilità di tenerlo con noi più a lungo”, ha proseguito Krack. “Per essere sincero, non ho ancora affrontato l’argomento con lui, ma ad un certo punto dovremo parlarne. In fin dei conti, come squadra dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro: mettere in pista una monoposto competitiva. A quel punto Sebastian dovrebbe restare, e il nostro sedile diventerà appetibile anche per altri piloti”.

Krack ha già lavorato in passato con Vettel: era stato il suo ingegnere di pista durante il debutto del tedesco sulla BMW Sauber, in Turchia nel 2006. Il team principal è impaziente di tornare a lavorare con Sebastian, e dal rapporto di lavoro si aspetta innanzitutto onestà e trasparenza. “Nessuno pretende una convivenza lavorativa perfetta, ma credo che per un pilota del calibro di Vettel sia molto importante sentire il pieno supporto della squadra. Da questo punto di vista, la qualità più importante è la trasparenza. Dobbiamo essere chiari riguardo alle nostre aspettative e agli obiettivi già raggiunti. Da questo punto di vista, in passato, non ho mai avuto problemi con i piloti”.

Krack guarda con ottimismo al rapporto con Vettel, di cui condivide l’approccio molto analitico. “Prima di tutto, devo dire che Sebastian è davvero una brava persona. Il suo atteggiamento gli permette di stringersi la squadra attorno: la chiave di tutto è il rispetto reciproco. Io condivido questo modo di fare, per cui credo che ci troveremo davvero bene insieme. Sono cambiate diverse cose da quando ho lavorato con Seb: adesso lui è quattro volte campione del mondo. È un pilota molto esperto, che sa perfettamente di cosa c’è bisogno per andare più veloce. Potrà aiutarci a indirizzare lo sviluppo nella giusta direzione“, ha concluso Krack.