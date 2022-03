“Porpoising”: interventi solo in caso di pericolo

Che fare se le macchine “rimbalzano” sull’asfalto? La FIA pronta a intervenire solo in un caso

Letteralmente, “sobbalzo”, il fenomeno del porpoising ha tenuto decisamente banco durante le tre giornate di test a Barcellona. Le immagini della Ferrari di Charles Leclerc che ondeggiava sull’asfalto catalano hanno fatto il giro del web, talvolta dando anche vita a meme e vignette ironici. Ma di cosa si tratta? In breve, è la “capacità” della monoposto di rimbalzare in rettilineo in seguito a una riduzione improvvisa del carico aerodinamico. Le scuderie stanno attualmente lavorando per risolvere il problema, che lo stesso Binotto ha definito inaspettato ma comunque non eccessivamente preoccupante.

Sicuramente, i veterani di questo sport sapranno che non è la prima volta che si assiste a un tale fenomeno. Già negli anni ’80 si notavano questi movimenti oscillatori, risolti poi con l’introduzione delle sospensioni attive. Ed è ciò a cui per esempio auspicano piloti come George Russell, che ha voluto porre l’attenzione sul tema della sicurezza. Ma, per Ross Brawn, questo è impensabile con gli attuali regolamenti, che, tra il 2022 e il 2025, prevedono una semplificazione di quella componente, attualmente eccessivamente costosa e impegnativa da modificare.

Bumpy road to the top for Charles Leclerc! 🤕#F1 pic.twitter.com/Z6a5e6d3bo — Formula 1 (@F1) February 24, 2022

Brawn: “Il problema di può risolvere. Per ora, non riguarda la sicurezza”

L’ingegnere britannico ha affrontato l’argomento, a quanto pare sottovalutato dai team del Circus: “Sono sorpreso che alcune squadre non l’abbiano previsto. Pensavo che sarebbero state in grado di farlo. Ma è chiaramente un problema con una soluzione e, in effetti, alcune scuderie l’hanno già trovata“, ha dichiarato.

Parlando, Brawn si è detto anche aperto a un intervento diretto della FIA “Se il problema dovesse influenzare la sicurezza“. Il tecnico però non crede che si arriverà a questo, ma che basterà qualche aggiustamento: “Abbiamo visto che con i settaggi si può risolvere, o almeno limitare. Certo, sarà necessario sacrificare un po’ di prestazioni: più alte sono, maggiore è l’effetto, ma tocca a team e piloti prendere le decisioni sulle impostazioni“, ha poi concluso.

Attualmente, prima della seconda parte di test pre-stagionali in Bahrain, Ferrari è riuscita in parte a ridimensionare il problema del porpoising, mentre Mercedes sembrerebbe soffrine maggiormente, insieme alla Red Bull.