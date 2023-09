Aston Martin anonima al GP d’Italia: parabola discendente per Alonso

Alonso e la sua Aston Martin nelle retrovie del GP d’Italia: sará l’inizio della fine?

Se da una parte Red Bull e Ferrari sono state le protagoniste indiscusse del GP d’Italia, l’Aston Martin é stata a mala pena citata dai nostri commentatori. Alonso ha ammesso di essere alquanto frustrato per il risultato ottenuto. In effetti, é stata una gara piuttosto anonima quella che ha visto le due Aston Martin chiudere rispettivamente in nona e quattordicesima posizione.

Lo spagnolo ha ripetuto lo stesso risultato del GP d’Ungheria, i peggiori dell’anno, ma almeno ha esteso il suo record di punti in ogni gara finora. D’altro canto, il team inglese sapeva giá che Monza non sarebbe stato un circuito favorevole per la AMR23. Questo si é, infatti, riflesso nelle qualifiche con Alonso che ha chiuso al decimo posto.

“Ovviamente molte, molte lezioni dobbiamo apprendere da questa gara“, ha detto. “Non eravamo competitivi, quindi questo è l’obiettivo principale per noi, cercare di capire in questo tipo di circuito cosa dobbiamo fare in modo diverso nel futuro, anche il prossimo anno quando veniamo qui”, ha dichiarato lo spagnolo.

EXPERIENCED: @alo_oficial has now completed 20,000 race laps in Formula 1 🤯 He is the first driver in #F1 history to reach this incredible milestone 👏#ItalianGP pic.twitter.com/8rlPrPtZhJ — Autosport (@autosport) September 3, 2023

Ma cosa é andato storto?

Forse una delle gare piú difficili dell’anno quella appena trascorsa, a detta di Alonso. Il basso grip (derivante probabilmente da un assetto alquanto scarico) ha reso la vettura molto difficile da guidare. “É il risultato peggiore, é stata una gara anonima e nessuno se la ricorderà. Ma come ho detto, speriamo di aver imparato la lezione e di fare meglio la prossima volta”.

Ma cosa é andato storto? “Penso che la macchina e l’efficienza della macchina non sia buona come dovrebbe essere in questo tipo di pista dove il livello di resistenza è molto importante, e sembra che sia stata la nostra debolezza. Lo sappiamo. Ora dobbiamo migliorare e portare alcune idee.”

“Stiamo facendo un buon lavoro ogni domenica. Non stiamo facendo grossi errori: buona strategia, buoni pit stop. Tuttavia, dobbiamo assolutamente riprenderci a Singapore, visto che la Ferrari ci ha giá superati nella classifica costruttori“, ha poi concluso.